La Dakar vede il traguardo. E le Peugeot il trionfo

Da Chilecito a San Juan. E la dodicesima tappa della Dakar edizione 2018 e in questo settore cronometrato molto impegnativo per le auto, il più lungo del rally (522 chilometri), il Team Peugeot Total ha gestito perfettamente la situazione per difendere la propria leadership.

Quando mancano soltanto due tappe al traguardo, gli equipaggi Sainz-Cruz e Peterhansel-Cottret occupano sempre i primi due posti della classifica generale.

L’obiettivo di Stéphane Peterhansel e Jean-Paul Cottret in questa dodicesima tappa era di gestire il distacco da Nasser Al Attiyah. Alla fine della lunga “speciale” l’equipaggio della Peugeot 3008DKR n.300 conserva 21 minuti e 14” di vantaggio sul terzo della classifica generale.

Carlos Sainz e Lucas Cruz hanno preferito adottare un ritmo prudente per evitare problemi. La coppia spagnola ha vissuto una seconda parte della tappa un po’ più movimentata (problema di inserimento delle marce), ma è finita al nono posto e rimane saldamente in testa alla classifica generale con 44 minuti e 41secondi di vantaggio sui compagni di squadra.

Dopo la tappa dell’altroieri, in cui la posizione di partenza aveva consentito loro di guidare al loro ritmo, ieri Cyril Despres e David Castera hanno aspettato alla partenza i loro compagni di squadra per continuare a svolgere il ruolo di angeli custodi. Hanno fatto segnare il decimo tempo, in verità poco rappresentativo del loro potenziale.

CLASSIFICA PROVVISORIA DELLA TAPPA 12

1. Nasser Al Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA), Toyota 4WD, 5h 49min57s

2. Stéphane Peterhansel (FRA) / Jean-Paul Cottret (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi, +2min3s

3. Giniel de Villiers (ZAF) / Dirk von Zitzewitz (ZAF), Toyota 4WD, + 4min33s

4. Orlando Terranova (ARG) / Bernardo Graue (ARG), Mini 4WD, + 5min56s

5. Bernhard Ten Brinke (NLD) / Michel Perin (FRA), Toyota 4WD, + 7min53s

COMUNICATO STAMPA 19/01/2018

6. Mikko Hirvonen (FIN) / Andreas Schulz (DEU), Mini 2WD, +12min15s

7. Sheikh Khalid Al Qassimi (ARE) / Xavier Panseri (FRA), Peugeot 3008DKR Maxi, + 12min33s

8. Jakub Przygonski (POL) / Tom Colsoul (BEL), Mini 4WD, + 14min51s

9. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP), PEUGEOT 3008 DKR Maxi, + 18min7s 10. Cyril Despres (FRA) / David Castera (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi, + 21min37s

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA DOPO LA TAPPA 12

1. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP), PEUGEOT 3008 DKR Maxi, 42h 24min31s

2. Stéphane Peterhansel (FRA) / Jean-Paul Cottret (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi, + 44min41s

3. Nasser Al Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA), Toyota 4WD, + 1h 05min55s 4. Bernhard Ten Brinke (NLD) / Michel Perin (FRA), Toyota 4WD, + 1h 17min21s 5. Giniel de Villiers (ZAF) / Dirk von Zitzewitz (ZAF), Toyota 4WD, + 1h 26min31s 6. Jakub Przygonski (POL) / Tom Colsoul (BEL), Mini 4WD, + 2h 51min2s

7. Sheikh Khalid Al Qassimi (ARE) / Xavier Panseri (FRA), Peugeot 3008DKR Maxi, + 3 h 20min45s

8. Martin Prokop (CZE) / Jan Tomanek (CZE), Ford 4WD, + 6h 4min26s

9. Sebastian Halpern (ARG) / Edu Palenta (ARG), Toyota 4WD, + 9h 1min15s

10. Lucio Alvarez (ARG) / Robert Howie (ZAF), Toyota 4WD, + 9h 29min43s

TBC. Cyril Despres (FRA) / David Castera (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi, + 45h00min53s

IN DIRETTA DAL BIVACCO

Stéphane Peterhansel (PEUGEOT 3008DKR Maxi n°300)

2° della tappa / 2° della classifica generale

“Abbiamo chiaramente messo una croce sulla vittoria finale. E’ importante conservare questo 2° posto e gestire i distacchi dal nostro diretto inseguitore. Ha recuperato un po’ di tempo su di noi, ma siamo riusciti a controllare la corsa rimanendo tutto il giorno davanti a lui. Nel complesso, siamo contenti di avere concluso bene questa lunga speciale. La navigazione era complicata, con parti molto faticose e paesaggi magnifici. C’erano anche alcune piste WRC in cui era molto piacevole guidare. Oggi avremo una lunga tappa. Questa speciale tra San Juan e Cordoba nel 2015 era stata estremamente faticosa a causa del gran caldo. La tappa potrebbe rivelarsi difficile. Cercheremo di gestire il nostro vantaggio e di divertirci. La

PEUGEOT 3008DKR Maxi è molto piacevole da guidare.”

Carlos Sainz (PEUGEOT 3008DKR Maxi n°303)

9° della tappa / 1° della classifica generale

“E’ stata una tappa davvero difficile. Abbiamo guidato con prudenza nella prima parte della speciale. Nella seconda speciale ci siamo dovuti fermare. Ho avuto un lieve problema fisico e abbiamo dovuto fare una breve pausa. Siamo ripartiti e poi abbiamo forato. Cyril e David ci hanno aiutato a finire di cambiare la gomma e per questo li ringrazio. Alla fine della speciale il cambio si è bloccato in terza. Fortunatamente siamo riusciti a concludere la tappa!”

Cyril Despres (PEUGEOT 3008DKR Maxi n°308)

10° della tappa / da confermare nella classifica generale

“Non è mai facile passare una giornata completa nella polvere. Ieri abbiamo vissuto una giornata da compagni di squadra. Non siamo più in lotta e siamo rimasti dietro a Carlos. Si vede meno il panorama, si vedono anche meno i pericoli, quindi bisogna fare molta attenzione. Fisicamente comincio ad essere un po’ stanco. Abbiamo aiutato Carlos e Lucas a cambiare una ruota. Abbiamo svolto il ruolo di Peugeot Assistance!”