Auto e Motori

Venerdì, 22 febbraio 2019 - 06:21:00 La Ferrari Portofino è Best Cabrio 2019 per il secondo anno Spinta dal motore V8 turbo Ferrari, con i suoi 600 cv e accelerazione da 0 a 200 km/h in soli 10,8 secondi, la Ferrari Portofino è la più potente convertibile