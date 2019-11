La Jaguar I-Pace eletta “Golden Steering Wheel” come miglior suv

La Jaguar I-Pace Jaguar si aggiudica il Golden Steering Wheel, il più prestigioso premio automobilistico in Germania. La I-PACE ha trionfato nel segmento Mid-size SUV, superando l’Audi Q3 e la Seat Tarraco.

Progettata e sviluppata nel Regno Unito, la I-PACE è stata totalmente concepita partendo da un foglio di carta bianco, con l’obiettivo di diventare il miglior veicolo elettrico al mondo, mantenendo quella focalizzazione sul guidatore tipicamente Jaguar. La sua combinazione di prestazioni sportive, zero emissioni, eccellente raffinatezza e fruibilità da SUV, rendono la I-PACE il vero punto di riferimento nel segmento di appartenenza.

Una batteria agli ioni di litio da 90 kWh offre un’autonomia di 470 chilometri (ciclo WLTP), con una capacità di ricarica da 0 all’80% disponibile in appena 40 minuti (con un dispositivo da 100 kW a corrente continua). I due leggeri, compatti ed efficienti motori Jaguar generano una potenza combinata di 400 CV e 696 Nm di coppia istantanea, che le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,8 secondi.

Il Prof Sir Ralf Speth, Jaguar Land Rover Chief Executive Officer, ricevendo il Golden Steering Wheel alla cerimonia di premiazione tenutasi a Berlino, ha detto: "Come parte della nostra visione futuristica “Destination Zero”, Jaguar Land Rover sta perseguendo un obiettivo molto ambizioso, ovvero quello di dare vita ad un’economia ecocompatibile a circuito chiuso. La Jaguar I-PACE è la rappresentazione più evidente e creativa della nostra visione, un entusiasmante veicolo elettrico privo di emissioni.

In qualità di costruttore britannico di veicoli Premium, siamo molto felici di aver vinto il Golden Steering Wheel nel mercato più esigente e più competitivo del mondo proprio del segmento Premium.

Quello ricevuto è uno dei più prestigiosi premi mai vinti dalla Jaguar I-PACE. Utilizzeremo questo riconoscimento per intensificare ulteriormente in nostri sforzi, in modo da offrire ai nostri clienti veicoli sempre più desiderabili e altamente innovativi.

Ringrazio i lettori e la giuria di esperti per aver premiato il coraggio e la lungimiranza dei nostri designer e dei nostri ingegneri attraverso il loro voto alla I-PACE.”

Per la 43ma edizione dei Golden Steering Wheel Awards, milioni di lettori di Auto Bild e delle altre pubblicazioni gemelle in oltre 20 paesi europei, insieme ai lettori del quotidiano nazionale domenicale Bild am Sonntag, hanno votato i propri favoriti. Dopo il conteggio dei voti, i 21 veicoli finalisti, tre in ciascuna delle rispettive sette categorie in gara, sono stati accuratamente testati sul circuito del Lausitz-Ring da una giuria composta da piloti, importanti giornalisti automotive ed esperti di auto, che hanno valutato con particolare attenzione le dinamiche di guida, la connettività, il design e i costi di proprietà.