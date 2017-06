La Mela d’Oro 2017 a Linda Jackson Direttore Generale di Citroen

La commissione della 29esima edizione del Premio Marisa Bellisario “Donne ad Alta Quota” ha assegnato la prestigiosa Mela d'Oro a Linda Jackson, Direttrice Generale del Marchio Citroën.

La Mela d'Oro è il riconoscimento che annualmente viene assegnato dalla Fondazione Marisa Bellisario alle donne che si sono maggiormente distinte nella professione, nel management, nella scienza, nell’economia e nel sociale a livello nazionale ed internazionale.

Il premio assegnato a Linda Jackson è il riconoscimento «per una carriera esemplare e per la solida esperienza manageriale. Il suo percorso professionale e gli importanti risultati raggiunti rappresentano un esempio e un modello di competenza, determinazione e volontà da riconoscere e indicare con forza alle nuove generazioni».

«Ringrazio la Fondazione Marisa Bellisario per il riconoscimento che ha voluto assegnarmi. Questa Mela d’Oro – dichiara la Direttrice Generale del Marchio Citroën - è una ulteriore testimonianza dell’importanza che le donne stanno assumendo in ruoli di responsabilità che fino a non molto tempo fa erano prerogative del mondo maschile, in particolare in quello dell’automotive. Faccio mio l’auspicio di Marisa Bellisario alle giovani di aver fiducia nelle loro capacità e di non aver paura a puntare in alto le loro aspirazioni».

Linda Jackson, laureata (Master in Business Administration) all’Università di Warwick in Gran Bretagna, ha iniziato la sua carriera nel settore automobilistico nel 1977 presso MG Rover Europe, di cui è stata direttrice generale per la Francia per tre anni. Nel 2005 è entrata a far parte di Citroën come direttrice finanziaria di Citroën UK nel 2005, per poi diventare cinque anni più tardi direttrice generale di Citroën UK e Irlanda. Dal primo giugno 2014 è Direttrice Generale del Marchio. Citroën è un brand internazionale presente in 80 paesi e quasi 1,1 milioni di veicoli venduti nel 2016. Un marchio che dal 1919 è improntato a creatività ed audacia.

Sotta la sua direzione Citroën ha messo in atto un profondo rinnovamento, portando una ventata di freschezza nel paesaggio automobilistico con prodotti unici per il design e orientati al benessere per confort e tecnologie come C4 Cactus e Nuova C3. Ha rinnovato la promessa del Marchio espressa da “be different, feel good” di trasformare ogni viaggio in un vero e proprio piacere.