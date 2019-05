La Nuova PEUGEOT 508 SW HYbrid debutta alla 5° Edizione di Parco Valentino

La Nuova PEUGEOT 508 SW HYbrid sarà esposta, per la prima volta in Italia, in occasione della quinta edizione dell’evento di Parco Valentino, in programma dal 19 al 23 giugno, palcoscenico ideale per presentare ad un vasto pubblico l’ultima realizzazione della Casa del Leone.

Sviluppo ulteriore della gamma di Nuova 508, declinata finora nelle motorizzazioni PureTech e BlueHDi in versione fastback e SW, la nuova versione HYbrid rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia oggi disponibile e segna un netto passo in avanti in ambito di motorizzazioni ibride. Coniuga infatti i vantaggi della tecnologia full hybrid con quelli della motorizzazione 100% elettrica. Della prima garantisce l’autonomia in grado di ampliare il raggio di azione del veicolo, della seconda la possibilità di percorrere diverse decine di km a zero emissioni, potendo contare su una batteria di generose dimensioni e nettamente superiore a quella di un tradizionale powertrain full hybrid.

PEUGEOT partecipa alla quinta edizione di Parco Valentino esponendo, per la prima volta in Italia, la Nuova 508 SW HYbrid, ulteriore completamento della gamma della nuova ammiraglia del Leone.

Quello torinese è il “palcoscenico” ideale per proporre a un vasto pubblico una novità così importante che rappresenta un esempio concreto della transizione energetica avviata da PEUGEOT da qualche tempo e che si declinerà entro fine anno attraverso le versioni 100% elettriche di Nuova 208 e quelle plug-in hybrid di 508 fastback, 508 SW e di SUV 3008.

A Parco Valentino potrà essere ammirata dal vivo, lungo i suggestivi viali, la versione plug-in hybrid di 508 SW.

Nuova PEUGEOT 508 SW HYbrid abbina il motore PureTech da 180 CV/132kW a un motore elettrico da 110 CV/80kW per una potenza massima combinata di 225 CV/165Kw: L’HYbrid powertrain è stato progettato per esaltare ancor più le sensazioni che si provano alla guida della nuova ammiraglia della Casa: prestazioni elevate garantite dalla grande potenza ma anche consumi ed emissioni incredibilmente ridotti, grazie ad un’efficienza ai massimi livelli (meno di 49 grammi di CO 2 per km nel nuovo ciclo WLTP).

La batteria al Litio è una componente fondamentale in questa versione ibrida ricaricabile perché, grazie alla capacità di 11.8kWh, permette un’autonomia in modalità 100% elettrica superiore a 40 chilometri (WLTP).

508 SW HYbrid può essere ricaricata a casa o presso le colonnine e esalta ancor più l’esperienza di guida che si prova al volante della nuova ammiraglia PEUGEOT.

Forte dei suoi 208 anni di storia industriale, PEUGEOT guida la transizione energetica nel mondo dell’auto e preme sull’acceleratore del cambiamento della mobilità del futuro. Lo fa con un esempio concreto del processo di elettrificazione della propria gamma, sotto il concetto dell’#UnboringTheFuture: Nuova e-208, 100% elettrica e la gamma plub-in hybrid di 508 e SUV 3008 sono le protagoniste del cambiamento, modelli prodotti in serie che fanno evolvere il concetto di mobilità e declinano il tema dell’Unboring The Future attraverso 3 punti fondanti: SERENITÀ, perché, negli oltre 200 anni di storia, PEUGEOT ha affrontato grandi rivoluzioni e forti cambiamenti tecnologici e l’elettrificazione non spaventa affatto, anzi. PIACERE, perché il piacere di guida, da sempre nel DNA del Marchio, verrà ulteriormente esaltato dall’elettrificazione che garantirà nuovi livelli di performance. SEMPLICITÀ, perché PEUGEOT intende semplificare la vita dei Clienti, dando loro massima libertà di scelta del modello preferito, senza farsi condizionare nello stile dall’alimentazione ideale per i propri spostamenti.