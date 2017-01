La Peugeot 3008 è SUV Business 2017

Il 20 gennaio a Parigi su iniziativa della rivista « Kilomètres Entreprise », PEUGEOT ha ottenuto il primo premio nella categoria «Crossover/SUV Business 2017».

I premi sono stati assegnati da una giuria di 13 giornalisti della redazione della rivista « Kilomètres Entreprise ». Erano in palio nove trofei per un totale di 75 vetture selezionate, conformi ai criteri di veicolo « business » per un uso professionale in azienda.

Nella categoria « Crossover/SUV Business 2017 », la nuova PEUGEOT 3008 vince il premio e precede dodici pretendenti, totalizzando 45 punti.

Questo premio ricompensa la nuova PEUGEOT 3008, che ha già ricevuto altri tredici premi in Europa: Francia (Vettura connessa 2016 – Gran Premio del Mondial, categoria auto di serie – Auto Argus 2017 – SUV dell’anno trofeo Argus – SUV di tendenza), Regno Unito (Auto dell’anno – Migliore SUV – Auto da famiglia 2016), Danimarca (Auto dell’anno 2017), Croazia (Auto dell’anno 2017), Irlanda (Auto dell’anno), Internazionale (Peugeot i-Cockpit).

D’altronde, anche il mercato sta premiando il Nuovo SUV 3008: in Europa, nei primi tre mesi di commercializzazione sono state vendute circa 60mila auto; in Italia a fine gennaio saranno superate le 10mila vendite, con un mix dell’87% per le versioni Allure/GT Line e GT.