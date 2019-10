La storia dell'auto va in scena alla 36° edizione di Auto e Moto d’Epoca

dai leggendari bauli d’epoca Louis Vuitton ad una rarissima selezione di foulard di seta realizzati negli anni 50 su commissione delle case automobilistiche a stilisti e case di moda prestigiose quali Giugiaro, Hermes e Ferragamo. Presenti, anche, tanti artisti Motor Art, tanti artigiani di altissima qualità e le grandi firme dell’abbagliamento sportivo specializzato: da Gulf al Merchandising ufficiale 1000 Miglia.

Ma Auto e Moto d’Epoca non è solo un luogo dove acquistare auto e oggetti bellissimi. È, anche e soprattutto, un luogo dove vivere la passione dell’auto grazie ad una raccolta incredibile di collezioni e modelli eccezionali esposti per la gioia dei visitatori, che raramente hanno l’opportunità di vedere tanti pezzi di prestigio raccolti insieme, tra cui quelli di musei importanti come Nicolis di Verona con la Lancia Flaminia “Super Sport Zagato” del 1965 e il MAUTO di Torino, il quale ha porterà a Padova una vera pioniera delle grandi imprese automobilistiche: la Itala 35/45 HP che vinse nel 1907 l’incredibile raid da Pechino a Parigi attraversando, in soli 60 giorni, un percorso fatto di deserti e mulattiere e lungo oltre 16.000 chilometri!

Non mancheranno infine le collezioni di Club e Registri Storici che porteranno a Padova le auto più belle e storicamente più significative appartenenti alle collezioni dei propri soci; gioielli che raramente vengono mostrati in pubblico e che è impossibile trovare riuniti in un unico luogo se non a Padova: da oltre trentacinque anni il salone per eccellenza dedicato a chi ama l’auto e la sua grande storia.