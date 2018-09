La Tipo è l'Official Car della Fiat Torino

Al Mirafiori Motor Village, la Fiat Torino ha presentato la nuova stagione sportiva e la rinnovata partnership con Fiat. Presenti Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth Brand e Antonio Forni, presidente della Fiat Torino, insieme al nuovo allenatore Larry Brown e a tutti i giocatori e ai tecnici della prima squadra. Per la terza stagione consecutiva, Fiat è Title Sponsor della squadra di pallacanestro torinese.

Luca Napolitano ha dichiarato: "Il rinnovo della partnership è un nuovo tassello che rafforza ulteriormente il legame di Fiat con il mondo dello sport, in particolare quello del basket, con la città di Torino e con le famiglie di Torino. Infatti, il basket è anche lo sport delle famiglie che sono una parte importante del nostro pubblico di riferimento. Siamo orgogliosi di aver contribuito negli ultimi due anni a riportare nella nostra città il grande basket e ora, siamo pronti ad affrontare una stagione densa di sfide, nazionali e internazionali, da vivere con la crescente passione del pubblico torinese che negli ultimi anni ha riavvicinato tante famiglie allo sport e ai suoi valori".

La passione per la Fiat Torino sul parquet del PalaVela

Lo spirito di squadra, la passione, il coraggio e la determinazione sono i valori alla base del rapporto con la Fiat Torino. Il marchio Fiat è storicamente legato al mondo dello sport: dalla Nazionale di calcio al mondo delle corse sino al sostegno alle tante discipline che ogni giorno sono praticate a qualunque livello sui campi di gara, nelle palestre, nei circuiti o nelle piscine dell'intero Paese. Questa partnership rappresenta quindi un legame particolarmente forte in cui il marchio Fiat crede, anche come testimonianza concreta verso la città di Torino per la sua presenza da protagonista nel mondo del basket in particolare e nel mondo dello sport, in generale. E per raccogliere un entusiasmo in continua crescita, da questa stagione la Fiat Torino disputerà gli incontri casalinghi al PalaVela, una struttura che consente di accogliere ancora più famiglie e ancora più sostenitori.

Fiat Torino viaggia a bordo di Fiat Tipo

La Fiat Tipo si conferma la perfetta compagna di viaggio di questa nuova stagione sportiva, l'automobile che combina al meglio spaziosità, funzionalità, stile, design e valore. Una vettura che si concilia perfettamente con lo spirito della pallacanestro, soprattutto nella versione Station Wagon, che rafforza le caratteristiche di sportività grazie anche alle recenti evoluzioni S-design della famiglia Tipo, oltre che di gestione intelligente degli spazi.

In 4,57 metri di lunghezza offre un'abitabilità al vertice della categoria, l'ampio bagagliaio da 550 litri rende la vettura ideale per praticità e flessibilità. Il "Magic Cargo Space" permette di riconfigurare il vano bagagli con una sola mano e lo rende perfetto per ogni esigenza, dal tempo libero al lavoro. Grazie al piano riconfigurabile su due posizioni è possibile aumentare la profondità del bagagliaio; la presenza di due paratie laterali amovibili consente di riporre all'occorrenza piccoli oggetti o sfruttare al massimo in larghezza le dimensioni del vano. I sedili abbattibili asimmetricamente con sistema Flip&Fold consentono di ottenere un piano di carico piatto e continuo senza gradini all'ingresso. Il vano baule così spazioso e l'elevata modularità permettono quindi di accogliere comodamente bici, sci, passeggini, valigie e oggetti lunghi fino a 1,80 m. Non è un caso dunque che la gamma completa della Fiat Tipo ad agosto abbia fatto registrare in Europa un aumento delle vendite pari al 33,4 per cento rispetto alla scorso anno.

Protagonisti su strada e sul parquet

Come la Tipo, che è stata in agosto la vettura più venduta in Italia nel segmento C in Italia ed è nella top ten europea delle automobili più vendute sia ad agosto sia nel progressivo annuale, anche la Fiat Torino intende presentarsi da protagonista nel campionato italiano, in Eurocup e all'appuntamento con la Supercoppa del prossimo fine settimana, al quale la Fiat Torino arriva da detentrice della Coppa Italia. Numerose le novità rispetto alla scorsa stagione, a partire dal nuovo allenatore Larry Brown, un coach che ha nel proprio DNA una storia di vittorie e successi, insieme ad un grande carisma che potrà trasmettere con passione e competenza a tutta la squadra: un autentico guru della pallacanestro. Inoltre, da questa stagione prende il via il progetto "Fiat Torino Generation", per la costituzione di un settore giovanile attraverso il consolidamento della società affiliate alla Fiat Torino e lo sviluppo di un'area didattica. Sotto una guida tecnica comune, la Fiat Torino supervisionerà corsi di minibasket di ogni categoria, a partire dai 5 anni per arrivare al settore giovanile della prima squadra.