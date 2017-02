Lamborghini Accademia 2017: nato per soddisfare il desiderio degli appassiona

Anche nel 2017 si rinnova l’appuntamento con la Lamborghini Accademia. La scuola di pilotaggio gestita da Squadra Corse, il reparto Motorsport di Automobili Lamborghini, ha preparato per la stagione alle porte una serie di corsi in grado di soddisfare qualsiasi desiderio degli appassionati della guida sicura e sportiva. Dal ghiaccio della Winter Accademia di Livigno, che segna il debutto della nuova Aventador S nella flotta di vetture a disposizione dei partecipanti, all’asfalto dei più celebri tracciati internazionali, quali Spa-Francorchamps, Mugello e Yas Marina, dove l’Accademia approda per la prima volta in assoluto. Non per ultimo, il nuovo corso “Collaudatore Lamborghini” a Nardò, per tutti coloro che desiderano affinare al massimo la propria sensibilità di guida.

Sulla neve di Livigno con la Aventador S.

La Lamborghini Accademia tutti possono diventare piloti

Aperta a tutti gli appassionati, e non soltanto ai clienti Lamborghini, la Accademia mette a disposizione il know-how dei suoi piloti/istruttori, provenienti dai programmi Motorsport di Lamborghini Squadra Corse, e la flotta delle super sportive di Sant’Agata Bolognese. Già a partire da febbraio il programma Winter Accademia inaugura la stagione. L’edizione 2017, in programma dal 9 al 21 di febbraio, è caratterizzata dalla presenza della nuova Lamborghini Aventador S. I partecipanti avranno così modo di poter provare su neve e ghiaccio tutte le novità tecnologiche introdotte sulla nuova super sportiva con motore V12: dal propulsore potenziato a 740 cavalli al nuovo sistema a quattro ruote sterzanti, fino alla nuova modalità EGO per personalizzare i programmi elettronici di guida in base alle proprie esigenze. Ancora, il programma della Winter Accademia chiamato “12 Ore di Livigno” darà la possibilità ai partecipanti di vivere un’esperienza ancora più straordinaria, guidando in notturna lungo la pista opportunamente illuminata.

In pista a Spa Francorchamps e Mugello

A partire dal mese di marzo partiranno invece i programmi “Track” della Lamborghini Accademia, con la pista di Phillip Island, in Australia, che inaugura la stagione e accoglie anch’essa la nuova Aventador S tra le proprie fila.

Un mese dopo, ad aprile, una primizia della stagione 2017: Spa-Francorchamps, il celebre tracciato belga, teatro di epiche sfide di Formula Uno, che ogni anno ospita anche il monomarca Lamborghini Super Trofeo e la 24 Ore per vetture GT3. Lungo gli oltre sette chilometri di lunghezza della pista immersa nella foresta delle Ardenne, i partecipanti potranno alternarsi al volante di Huracán e Aventador S e vivere in prima persona l’emozione di affrontare le più celebri curve di questo tracciato, dall’Eau Rouge/Radillon a Les Combes e Blanchimont.

Il calendario 2017 della Lamborghini Accademia procede, a luglio, con l’appuntamento al Circuito del Mugello in Toscana, altra novità della stagione. In questo caso la finalità del corso è duplice: in primo luogo mettere alla prova le proprie doti di guida al volante di Huracán e Aventador S lungo uno dei tracciati più affascinanti del mondo, grazie ai suoi cambi di pendenza e alle sue curve veloci e tecniche. Dall’altra consentire ai partecipanti provenienti da tutto il mondo di assaporare appieno l’italianità, attraverso il design, l’architettura e l’enogastronomia delle Cantine Antinori.

Corso Pilota a Las Vegas: il primo passo verso le competizioni

Nei mesi di settembre e ottobre, la Lamborghini Accademia farà tappa in Cina, presso la pista di Shanghai, e poi negli Stati Uniti, con programmi al Circuit of The Americas in Texas e al Las Vegas Motor Speedway in Nevada. Su quest’ultima pista si svolgerà anche, per il terzo anno consecutivo, il corso Pilota Lamborghini. Si tratta del programma più avanzato della Lamborghini Accademia, ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo delle competizioni. Al volante delle Huracán Super Trofeo da corsa, i partecipanti potranno vivere l’esperienza di un vero e proprio weekend di gara, sotto la supervisione dei piloti professionisti di Lamborghini Squadra Corse.

Il 2017 si chiuderà infine a dicembre ad Abu Dhabi, presso lo straordinario circuito di F.1 di Yas Marina. La pista degli Emirati Arabi Uniti, che a febbraio sarà il teatro della prima gara del nuovo Super Trofeo Middle East, ospiterà per la prima volta i programmi di guida della Lamborghini Accademia.

A Imola per vivere l’Esperienza Lamborghini

L’Autodromo di Imola, come già negli anni passati, sarà invece il tracciato di riferimento della Lamborghini Esperienza. Sono otto le date, comprese fra aprile, settembre e ottobre, dedicate a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo Lamborghini. Prima con una sosta presso la fabbrica di Sant’Agata Bolognese, per visitare il rinnovato Museo, le linee di produzione e gli altri reparti, poi in pista a Imola per scoprire le potenzialità della gamma delle super sportive della Casa del Toro.

LAMBORGHINI ACCADEMIA – CALENDARIO 2017

FEBBRAIO – WINTER ACCADEMIA LIVIGNO (ITALIA)

MARZO – TRACK ACCADEMIA PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA)

APRILE – TRACK ACCADEMIA SPA FRANCORCHAMPS (BELGIO)

GIUGNO – TRACK ACCADEMIA SUZUKA (GIAPPONE)

LUGLIO – TRACK ACCADEMIA MUGELLO (ITALIA)

SETTEMBRE – TRACK ACCADEMIA SHANGHAI (CINA)

OTTOBRE – TRACK ACCADEMIA LAS VEGAS (USA)

OTTOBRE – PILOTA LAMBORGHINI LAS VEGAS (USA)

DICEMBRE – TRACK ACCADEMIA YAS MARINA (EMIRATI ARABI UNITI)

LAMBORGHINI ESPERIENZA – CALENDARIO 2017

APRILE – ESPERIENZA IMOLA (ITALIA)

SETTEMBRE – ESPERIENZA IMOLA (ITALIA)

OTTOBRE – ESPERIENZA IMOLA (ITALIA)