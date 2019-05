Lamborghini: accordo “storico”

Il mercato delle vetture storiche è in piena crescita e diventa sempre più difficile stabilire i prezzi dei vari gioielli su quattro ruote. Ecco perché Automobili Lamborghini si è impegnata nel promuovere non solo il suo importantissimo patrimonio storico ma anche il famoso indice HAGI che consente, appunto, di monitorare i prezzi di mercato delle auto d'epoca.

La partnership ha lo scopo di permettere al Polo Storico di raccogliere utili informazioni di mercato relative a Lamborghini e in tal modo contribuire ad accrescere la notorietà e l’apprezzamento dei modelli classici prodotti a Sant’Agata Bolognese grazie al loro valore storico. Questa fonte di informazioni sul mercato in costante aggiornamento permetterà inoltre al Polo Storico una migliore pianificazione della produzione dei ricambi per le Lamborghini d’epoca.

Un accordo molto importante

In virtù di questo accordo è stato ideato l'indice HAGI LPS (Lamborghini Polo Storico), che misura lo sviluppo dei prezzi del mercato delle Lamborghini d'epoca e che comprende tutti i modelli Lamborghini fino alla Diablo. Il valore di partenza al 31 dicembre 2017 dell'indice LPS mensile era 100. Analizzando i dati del passato, è possibile conoscere lo sviluppo dell'indice LPS su base annua: ad esempio, dal 2000 al 2017 i prezzi per i modelli d'epoca Lamborghini sono aumentati di dieci volte.

Società HAGI: per saperne di più

HAGI è una società indipendente, che si occupa di pubblicazioni e ricerche di mercato, con esperienza nell’ambito dei più prestigiosi marchi di vetture classiche. Le sue ricerche sono condotte attraverso le stesse metodologie usate nel settore finanziario. L'indice HAGI e il relativo metodo di analisi rappresentano una fonte di riferimento per il Financial Times, il Wall Street Journal, il New York Times e la rivista Octane, solo per citarne alcuni. Ad oggi, l’archivio di proprietà di HAGI include i risultati derivanti da oltre 100.000 transazioni.