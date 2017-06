Lamborghini Centenario debutta al Goodwood Festival of Speed

Al Goodwood Festival of Speed di quest’anno, debutta la Lamborghini Centenario nella categoria supersportive della famosa Hill Climb, la gara in salita. La Centenario Coupé (modello esclusivo del valore di €1,75 milioni, tasse escluse, di cui verranno consegnati solo 20 esemplari in tutto il mondo) passa da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, toccando una velocità massima di 350 km/h. Questa supersportiva con motore V12 da 770 CV è stata presentata nel 2016, in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’azienda di Sant’Agata Bolognese. Tutti gli esemplari di Centenario Coupé, insieme a 20 esemplari Roadster, sono già stati venduti e sono in corso le prime consegne.

Anche la Lamborghini Huracán Performante – lanciata all’inizio dell’anno e detentrice del record per vetture di serie del Nürburgring Nordschleife – è alla sua prima apparizione pubblica nel Regno Unito. Ha percorso il famoso “inferno verde” in meno di sette minuti (6:52.01) con il collaudatore Lamborghini Marco Mapelli al volante, lo stesso che guiderà la vettura anche a Goodwood.

Completa questo trio dinamico la Lamborghini Aventador S, le cui prime consegne ai clienti sono appena iniziate. Grazie a un nuovo design aerodinamico, telaio e sospensioni riprogettati, potenza incrementata a 740 CV, prestazioni migliorate e una nuova dinamica di guida, che include ruote posteriori sterzanti, tutto il valore della nuova Aventador S è riassunto proprio nella S del nome.

Il Dipartimento Ad Personam di Lamborghini insieme al suo Centro Stile hanno dato vita a una Aventador S con una configurazione unica, esposta a Goodwood presso lo stand Lamborghini accanto al Ristorante 1963. Il programma Lamborghini Ad Personam permette ai proprietari di personalizzare le proprie Lamborghini, e praticamente offre la scelta di qualsiasi colore e finitura, sia per gli esterni sia per gli interni. Questo speciale allestimento di Aventador S sottolinea ulteriormente la sportività di questa iconica supersportiva.

Gli esterni della one-off in Grigio Acheso opaco sono resi unici da una striscia arancione opaca che corre dal paraurti anteriore al diffusore posteriore a sottolineare le linee della vettura. La vettura include l’intero pacchetto carbonio e il tetto in fibra di carbonio a vista. Completano il tutto ruote Dianthus in nero lucido, pinze arancioni e un terminale di scarico color nero opaco.

Gli interni in Alcantara Nero Ade sono abbinati a dettagli in pelle Arancio Leonis sui sedili e a cuciture arancioni sul volante per riprendere la combinazione cromatica esterna. Una targhetta “Opera Unica” ribadisce l’unicità della vettura.