Lamborghini: Giovanni Perosino, nuovo Chief Commercial Officer

Automobili Lamborghini annuncia la nomina di Giovanni Perosino come nuovo Chief Commercial Officer, a diretto riporto del Chairman e Chief Executive Officer dell’Azienda, Stefano Domenicali.

Perosino assume la responsabilità della Direzione Commerciale a livello globale a partire dal 1° gennaio 2020, con l’obiettivo di consolidare la straordinaria crescita dell’Azienda e i suoi più recenti record commerciali, raggiunti anche grazie al lancio del nuovo Super SUV Urus.

Giovanni Perosino succede a Federico Foschini, che a sua volta si conferma nel Board con una responsabilità di primo piano quale Chief Procurement Officer. Laureato in Ingegneria Gestionale, Foschini fa infatti parte della squadra Lamborghini da 20 anni, durante i quali ha assunto diversi incarichi di crescente responsabilità prima in area Acquisti e in seguito come Project Management Officer, fino alla nomina a Direttore Commerciale nel 2015.

Giovanni Perosino, torinese, con una laurea in Economia e Commercio presso l’Ateneo della sua città, ha mosso i primi passi della sua prestigiosa carriera professionale presso DMB&B, agenzia di pubblicità milanese nel 1991, per poi entrare nel gruppo Bacardi-Martini, dove dall’HQ di Amsterdam ha guidato numerosi progetti di successo nel Marketing Internazionale della Regione Europea. Dal 2001 ha ricoperto il ruolo di Direttore Marketing e Comunicazione nel Gruppo Fiat, prima per il brand Lancia poi per il brand FIAT, fino ad assumere la responsabilità di Vice President Marketing Communication per Fiat Group Automobiles.

Nel settembre 2010, Giovanni Perosino è entrato nel Gruppo Volkswagen come Vice President Marketing Communication per il brand Volkswagen all’interno dell’Headquarters di Wolfsburg. Nel 2014 ha infine assunto la medesima responsabilità per Audi nell’HQ globale del marchio tedesco premium a Ingolstadt, responsabilità che ha mantenuto fino all’ingresso in Automobili Lamborghini.