Lamborghini si aggiudica per la quarta volta il premio Top Employer Italia

Automobili Lamborghini si aggiudica per il quarto anno consecutivo la prestigiosa certificazione “Top Employer Italia 2017”, riconoscimento assegnato annualmente dal Top Employers Institute alle imprese con eccellenti ambienti di lavoro e avanzate politiche di gestione delle Risorse Umane.

Il raggiungimento di alti livelli di welfare aziendale è espressione di un periodo storico di grande espansione per l’Azienda di Sant’Agata Bolognese, che dal 2018 amplierà la sua gamma prodotto con un terzo modello, il SUV Urus. Sono oltre 320 le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dall’inizio del progetto, di cui oltre 130 nel 2016. La distribuzione si è concentrata in particolare nelle aree produttive e in R&D. I nuovi ingressi hanno portato il numero totale dei dipendenti a quota 1.415 a fine 2016. Questo trend di crescita resta confermato in linea con gli investimenti per il terzo modello, con ulteriori aumenti del numero dei dipendenti.

Stefano Domenicali, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini, commenta: “Essere stati riconfermati Top Employer è il segnale evidente che l’investimento costante nelle nostre persone è un importante strumento per elevare il livello di competitività aziendale. Lamborghini ha davanti a sé prospettive di crescita straordinarie: il nuovo SUV ci sta portando al raddoppio del sito produttivo e dei volumi di vendita. Poter attrarre i migliori talenti con la forza del nostro marchio e investire nel loro sviluppo professionale rappresentano per noi uno strumento fondamentale per poter raggiungere livelli di eccellenza sempre più ambiziosi”.

L’attenzione costante rivolta ai propri dipendenti e alle loro famiglie si rispecchia in molteplici attività e iniziative volte a migliorare il benessere delle persone sia sul luogo di lavoro sia al di fuori di esso.

L’attenzione allo stato di salute dei dipendenti Lamborghini passa attraverso campagne di sensibilizzazione su una corretta alimentazione, menu a Km zero e ipocalorici presso il ristorante aziendale, vaccinazioni e screening senologico gratuito per le donne in collaborazione con la LILT (Lega Italiana Lotta Tumori), un’assicurazione sanitaria che prevede il rimborso di visite, esami e ricoveri oltre a pacchetti prevenzione gratuiti per tutto il nucleo familiare. Le dipendenti in gravidanza possono inoltre usufruire di una serie di benefit, come i pacchetti maternità previsti dall’assicurazione sanitaria, parcheggi rosa in azienda, l’integrazione della retribuzione fino al 60% dello stipendio nel periodo di maternità facoltativa, il maternity e paternity kit alla nascita del figlio.

A queste iniziative si aggiungono ulteriori benefit, quali l’utilizzo gratuito di strutture sportive, molteplici convenzioni con asili, centri fitness, attività commerciali e culturali del territorio, oltre a eventi che l’Azienda organizza per i dipendenti e le loro famiglie.

La leva della formazione è un tassello fondamentale e imprescindibile nello sviluppo delle competenze e delle professionalità. E’ stato introdotto nel 2016 un nuovo sistema di valorizzazione dei titoli di studio acquisiti e dei permessi retribuiti usufruiti dai dipendenti nel corso dell’attività lavorativa. Sul tema formazione sono inoltre di grande importanza le Partnership con scuole e Università, tra cui l’MIT di Boston e in Italia la Fondazione Bologna Business School.

Le relazioni sindacali in Lamborghini fanno infine dell’Azienda di Sant’Agata un modello virtuoso ispirato al dialogo continuo, alla trasparenza e alla collaborazione tra Impresa e Rappresentanze Sindacali.