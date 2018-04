Lamborghini Super Trofeo Europa,48 piloti al via

Ha preso il via da Monza la decima stagione del Lamborghini Super Trofeo Europa. Numero di presenze record sul circuito brianzolo per quanto riguarda il monomarca della Casa di Sant'Agata Bolognese, che ha coinciso con il debutto continentale della nuova Huracán Super Trofeo Evo. La prima gara dell'appuntamento inaugurale del calendario ha riservato tanto spettacolo, con i due rookie Giacomo Altoè e Job Van Uitert ad andare a segno dopo un finale non privo di sorprese. Per l'equipaggio del team Antonelli Motorsport, una vittoria che si è concretizzata sul rettilineo d'arrivo, dopo una volata che ha visto l'olandese superare appena prima della linea del traguardo James Pull (Bonaldi Motorsport). Quest'ultimo, in coppia con Kelvin Snoeks, aveva ereditato la posizione di testa a un minuto e mezzo dallo scadere del tempo utile, quando il polacco Karol Basz, che ha saldamente mantenuto il comando dopo avere rilevato al volante il suo compagno Vito Postiglione (in pole con la Imperiale Racing e sempre davanti a tutti nel primo "stint" di guida), è stato costretto a rallentare vistosamente. A salire sul podio sono stati anche Kikko Galbiati e Joffrey De Narda, con una seconda vettura del team Antonelli Motorsport. Quarto posto e vittoria in PRO-AM per l'inedito binomio della VS Racing composto da Takashi Kasai e Philipp Wlazik. Nella AM successo di Raffaele Giannoni (Automobile Tricolore), dopo una penalità comminata allo svizzero della Autovitesse, Cedric Leimer. Il tailandese Supachai Weeraborwornpong si è imposto con il Team Lazarus nella Lamborghini Cup.

Tanti sono stati i protagonisti di questo primo dei sei doppi round del Lamborghini Super Trofeo Europa. Postiglione ed il campione PRO 2016 Dennis Lind (Target Racing) si sono divisi le due pole in qualifica. In partenza Postiglione ha mantenuto la sua leadership davanti ad Axcil Jefferies (Konrad Motorsport) e Snoeks, mentre Rik Breukers si è portato quarto con la Lamborghini della GDL Racing, superando quella di Loris Spinelli (Antonelli Motorsport). Nelle posizioni di testa si è inserito immediatamente anche Patrick Kujala (Bonaldi Motorsport). Tutto è proseguito senza grandi stravolgimenti, almeno fino al momento successivo alle soste ai box. È stato allora che si è reso necessario l'intervento della prima safety car della stagione, determinato dalla vettura di Povesian Matiazi e Renato Silveira Braga (Artline Racing) ferma all'ingresso della prima variante, dove si è quasi contemporaneamente verificato un contatto multiplo che ha coinvolto altri tre piloti. Dopo quasi dieci minuti di neutralizzazione al comando si è confermato Basz, che era subentrato a Postiglione. Alle sue spalle Pull e la vettura della VS Racing divisa da Felipe Ortiz e Tuomas Tujula, risaliti terzi dopo un'ottima rimonta iniziale ma in seguito costretti a fermarsi. È stato questo il primo di una sequenza di colpi di scena che hanno condizionato un finale inaspettato. A chiudere quinto assoluto al suo debutto è stato Fredrik Bomstedt, che si è alternato al volante con Kujala. Sesto posto per Lucas Mauron e Luca Rettenbacher (MSG Motorsport). Dietro di loro hanno completato nell'ordine le prime dieci posizioni Giannoni, Leimer, l'altro binomio della Imperiale Racing formato da Massimo Mantovani e dal giovane esordiente Davide Venditti e la coppia scandinava composta da Lind e Simon Larsson. Domani Gara 2, sempre della durata di 50 minuti, prenderà il via alle ore 12.20 con la diretta streaming sul sito internet squadracorse.lamborghini.com/live-streaming e sulla pagina Facebook di Lamborghini Squadra Corse www.facebook.com/LamborghiniSquadraCorse LA VOCE DEI PILOTI Giacomo Altoè/Antonelli Motorsport (1° assoluto e PRO): "Abbiamo avuto un po' di fortuna a vincere proprio all'ultimo metro. Però queste sono le gare. Da parte nostra siamo stati molto attenti a preservare fino all'ultimo la vettura e alla fine siamo stati premiati”. Philipp Wlazik/VS Racing (1° PRO-AM): "Sono molto felice di avere iniziato in questo modo la stagione con il team di Vincenzo Sospiri, di questa vittoria e del quarto posto assoluto. La gara è stata molto dura, anche per il gran caldo, ma siamo riusciti a portarla a termine nel migliore dei modi" Raffaele Giannoni/Automobile Tricolore (1° AM): "È stata una gara molto intensa perché sono partito 29° ed ho concluso settimo assoluto vincendo la mia classe. Sono riuscito a imporre un grande ritmo e a fare tanti sorpassi uno dopo l'altro. Veramente fantastico”. Supachai Weeraborwornpong/Team Lazarus (1° Lamborghini Cup): "Per me questa era la gara del debutto nella serie europea ed inoltre la prima qui a Monza. Una gara molto dura, che sono riuscito ad amministrare bene. Sono fellice di avere iniziato la stagione in questo modo