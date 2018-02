Lamborghini Super Trofeo Middle East 2018, ciak si gira

I primi vincitori del Lamborghini Super Trofeo Middle East 2018 sono Riccardo Agostini e Rik Breukers, che si aggiudicano Gara 1 ad Abu Dhabi sul Yas Marina Circuit. Entrambi appartenenti ai programmi giovani di Lamborghini Squadra Corse, i due giovani talenti colgono questa vittoria a distanza di poche settimane da altri importanti successi: Agostini si è laureato campione nord americano e mondiale del Super Trofeo 2017, Breukers invece si è imposto alla 24 Ore di Daytona dello scorso gennaio con la Huracán GT3 del team Grasser.

Partita in terza posizione con Agostini al volante, la Lamborghini n. 7 del team GDL Racing ha condotto la prima parte di gara al terzo posto, la stessa posizione in cui è partita, dietro a Christopher Zoechling (n.77 GDL Racing) e al poleman Axcil Jefferies (n.11 Konrad Motorsport). Il terzetto ha preso subito il largo procedendo su ritmi da qualifica sino all’apertura della finestra per il pit stop, con Axcil Jefferies che ha segnato il miglior giro della gara in 2’09”731.

Dopo il cambio pilota, le carte hanno iniziato a rimescolarsi: la Huracán n. 11, passata dalle mani di Axcil Jefferies a quelle di Carrie Schreiner, ha continuato a condurre in testa seguita dalla vettura n.7 della GDL Racing con Breukers che ha preso il volante da Agostini. La numero 77, passata da Zoechilng a Taheri, ha invece dovuto scontare un drive through (per aver oltrepassato la linea bianca in uscita box) e ha perso posizioni.

In questo contesto è emersa la Huracán n. 5 del team FFF Racing (con Aidan Read e Jack Bartholomew) che è risalita sino a conquistare la seconda posizione alle spalle di Breukers, che nel frattempo, a 15 minuti dalla fine, aveva agguantato la vettura di Carrie Schreiner e guadagnato la prima posizione.

All’ultimo giro, le prime tre posizioni vedevano così condurre Breukers (n.7 GDL Racing), seguito da Bartholomew (n. 5 FFF Racing) e Schrenier (n.11 Konrad Motorsport), ma una lotta fra questi ultimi due ha portato la Schreiner a conquistare il secondo posto assoluto (e il primo di classe Pro-Am) e Bartholomew perdere il podio a favore della coppia formata da Jasper e Webb (n.26 Leipert Motorsport), che ne frattempo avevano risalito la classifica.

Nella categoria Pro-Am, da segnalare il terzo posto dell’equipaggio debuttante di Antonelli Motorsport, formato da Glauco Solieri e dal diciasettenne Giacomo Altoè.

In classe AM ha svettato l’americano Taylor Proto della FFF Racing Team n. 55, debuttante nella serie Middle East ma autore di ottimi tempi sul giro che gli hanno consentito di primeggiare nella categoria e di ottenere un eccellente quinto posto assoluto.

Nella Lamborghini Cup, a vincere è stata un’altra vettura del team FFF Racing, la n. 15 di Mark Proto (padre di Taylor) e Conrad Grunewald.

Gara 2 del Lamborghini Super Trofeo Middle East a Yas Marina è in programma sabato 3 febbraio alle ore 17:05 locali (14:05 CET).