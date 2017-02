Lamborghini Super Trofeo Middle East in gara 2 vincono Breukers e Jefferies

Un weekend da ricordare per i due giovani piloti Rik Breukers e Axcil Jefferies, che li ha visti brillare in tutte le sessioni, eccezion fatta per Gara 1 dove sono finiti incolpevolmente fuori dai giochi per un contatto alla prima curva. Gara 2, svoltasi sabato 11 febbraio sul tracciato di Yas Marina ad Abu Dhabi, ha visto dunque trionfare l’equipaggio della Huracan Super Trofeo #7 schierata da GDL Racing, grazie a un velocissimo passo gara e a una condotta priva di sbavature da parte di entrambi i piloti PRO.

Partito dalla pole position grazie al miglior tempo fatto segnare in qualifica, il diciottenne Rik Breukers, membro del Lamborghini Young Drivers Program, ha dovuto cedere subito la prima posizione a Marco Antonelli, autore di un calibrato soprasso alla prima curva e già vincitore di Gara 1 del venerdì. Ma dopo sei giri a un ritmo da qualifica per entrambi i piloti, Breukers ha trovato un varco per riprendersi la testa della gara.

All’apertura della pit lane per il cambio pilota, la Huracan #7 del team GDL Racing è rientrata immediatamente, con Axcil Jefferies che ha rilevato alla guida Rik Breukers, mentre Marco Antonelli ha sfruttato l’intera finestra temporale per cercare di lasciare la vettura a Davide Roda in una posizione ottimale.

Al termine dei cambi, il ventiduenne proveniente dalla GP2 Series Axcil Jefferies ha continuato a condurre la gara in testa, con un passo decisamente veloce e costante, e Davide Roda ha amministrato bene la seconda posizione fino al termine della gara, arginando la rimonta della Huracan #27 di Bertuzzi e Farmer (GDL Racing, PRO-AM) che dal terzo posto stava guadagnando decimi preziosi sulla vettura di Antonelli Motorsport.

La classe PRO ho visto quindi svettare la coppia della GDL Racing Breukers-Jefferies e alle loro spalle, in seconda e terza posizione di categoria (5° e 7° assoluti), i due equipaggi del FFF Racing Team by ACM: il primo formato dall’americano Richard Goddard e dalla diciannovenne tedesca Carrie Schreiner; il secondo, invece, è quello composto dall’inglese Jack Bartholomew (autore del giro veloce in gara) e dall’indiano Parth Ghorpade, tutti alla loro prima esperienza nel Super Trofeo.

In classe PRO-AM, a trionfare nuovamente dopo la vittoria in Gara 1 del venerdì è la coppia formata da Costantino Bertuzzi e Nigel Farmer, veloci e costanti nell’arco di tutto il weekend. Alle loro spalle si posizionano Paul Scheuschner e Hendrik Still della Konrad Motorsport, già secondi in Gara 1, e la coppia della GT3 Poland Mikrut e Moczulski.

La categoria AM è stata nuovamente a favore di Antonelli e Roda della Antonelli Motorsport, costantemente a podio, mentre al secondo posto si posizionano Andrew Haryanto (GDL Racing) e la coppia Lewandowski-Myszkowski (GT3 Poland).

In Lamborghini Cup, a vincere per la seconda volta è l’italiano della Petri Corse Gabriele Murroni, al suo debutto assoluto in pista.