Lamborghini Super Trofeo Middle East: vincono Breukers e Jefferies

I piloti del Lamborghini Super Trofeo Middle East si dimostrano veloci, costanti e non commettono errori. Rik Breukers, diciottenne olandese membro del Lamborghini Young Drivers Program, e Axcil Jefferies, 22 anni dallo Zimbwawe con esperienza nella GP2 Series, vincono anche la Gara 2 e sono i nuovi leader del Lamborghini Super Trofeo Middle East in classe PRO.

La seconda gara del campionato mediorientale animato dalle Lamborghini Huracán Super Trofeo, svoltasi sabato 18 febbraio al Dubai Autodrome, in realtà partiva con tutti i presupposti per una emozionante bagarre per le posizioni di vertice: Marco Antonelli partiva dalla pole position e alle sue spalle c’era Rik Breukers. Ma già al primo giro il colpo di scena: il tracciato, le cui condizioni sono state rese difficili da una leggera pioggia caduta poco prima del via, ha tratto in inganno Antonelli che è uscito di pista, finendo subito fuori dai giochi. Per la coppia della vettura #7 di GDL Racing, Breukers e Jefferies, si è aperta dunque la porta per amministrare l’intera gara e andare a ripetere una vittoria già colta il giorno precedente in Gara 1.

La classifica di campionato in classe PRO vede dunque in testa Breukers e Jefferies, ma con un solo punto di vantaggio nei confronti della Huracan #15 della FFF Racing by ACM, guidata dalla giovane pilota tedesca Carrie Schreiner e dall’americano Richard Goddard che, in Gara 2, hanno ripetuto il risultato di Gara 1: terzo posto assoluto e secondo di classe.

Anche la categoria PRO-AM vede una nuova coppia condurre la classifica: sono Hendrik Still e Paul Scheuschner, con la vettura #26 della Konrad Motorsport, che con due primi posti di categoria nell’arco del weekend grazie a una buona e veloce condotta di gara stanno prendendo il largo sui diretti inseguitori. Gara 2 ha visto salire sul podio della PRO-AM la coppia formata da Steven Liquorish e George Richardson (#47 GDL Racing) e, al terzo posto, Costantino Bertuzzi e Nigel Farmer, questi ultimi secondi in classifica grazie agli ottimi piazzamenti durante il primo round di Abu Dhabi.

In classe AM c’è un nuovo leader, dopo l’uscita di scena di Antonelli e Roda. Si tratta di Andrew Haryanto (#71 GDL Racing), il quale ha concluso un weekend di gara a dir poco strepitoso: due secondi posti assoluti e due primi posti di classe AM, grazie a continui miglioramenti delle sue prestazioni sessione dopo sessione. Molto bene anche la coppia del team GT3 Poland formata da Teodor Myszkowski e Andrej Lewandowski, che oltre al secondo posto in AM hanno raccolto un’eccellente quarta posizione assoluta.

La Lamborghini Cup vede brillare nuovamente Gabriele Murroni, con la Huracán #88 di Petri Corse: alla sua prima esperienza assoluta nelle corse, l’italiano segna miglioramenti continui.