Lamborghini Super Trofeo, si riparte da Abu Dhabi

Manca solo poche ore poi tutti gli appassionati della velocità potraino ammirare le mitiche Lamborghini, che metteranno sotto pressione i cordoli dei circuiti più belli e adrenalinici del mondo.

Durante il primo weekend di febbraio, infatti, si aprirà ufficialmente la stagione agonistica del Lamborghini Super Trofeo. Sarà la pista di Yas Marina, ad Abu Dhabi, a dare il via alle competizioni 2018 del celebre monomarca animato dalle Huracán Super Trofeo, con la prima tappa della serie Middle East che anticipa di qualche mese l’avvio delle tre serie continentali Europa, Asia e Nord America.

Il Lamborghini Super Trofeo Middle East, giunto alla sua seconda stagione, ripropone il format di successo inaugurato nel 2017, con tre doppi appuntamenti che si disputeranno fra l’inizio di febbraio e l’inizio di marzo sulle piste di Yas Marina e Dubai, con quest’ultima che ospiterà il secondo e il terzo round su due diverse configurazioni del tracciato degli Emirati Arabi Uniti.

In ogni weekend ci saranno due gare da 50 minuti l’una precedute da due turni di qualifica (da 20’ ciascuno) e due sessioni di prove libere (60 minuti ognuna), con le conosciute suddivisioni in quattro classi per i piloti partecipanti: Pro, Pro-Am, Am e Lamborghini Cup.

Al via della prima tappa di Abu Dhabi, in programma sulla pista di F.1 di Yas Marina dal 2 al 3 febbraio, sono attese circa venti Lamborghini Huracán Super Trofeo, schierate da team consolidati nel monomarca e ad alcune new entry per la serie mediorientale. Inedito, ad esempio, il debutto del team giapponese Emperor Racing come pure il ritorno della squadra inglese Toro Loco. Ci saranno poi Antonelli Motorsport, reduce dalla vittoria nel Super Trofeo Europa, GDL Racing vincitore l’anno scorso in Middle East nelle classi Pro e AM, Konrad Motorsport che ha trionfato in categoria Pro-Am sempre in Middle East, FFF Racing Team by ACM impegnata sia in Medio Oriente che in Asia e GT3 Poland.

Nel mese di aprile, invece, sarà la volta dei tre principali campionati continentali del Lamborghini Super Trofeo. Il primo in calendario è il monomarca asiatico, con la pista di Sepang, in Malesia, che nel weekend del 14 e 15 aprile ospiterà il primo round del Super Trofeo Asia in concomitanza con il Blancpain GT Series Asia. Nel fine settimana del 21-22 aprile, poi, come consuetudine sarà l’Autodromo di Monza ad inaugurare la serie europea, giunta alla sua decima edizione, nella cornice della prima tappa del Blancpain GT Series Endurance Cup. Da segnalare, peraltro, una novità per la serie Europa, con la pista di Misano Adriatico (23-24 giugno) che entra in calendario al posto della tappa francese al Paul Ricard.

Bisognerà invece attendere il mese di maggio, con il weekend del 5-6, per il Super Trofeo Nord America, che quest’anno tornerà, dopo alcune stagioni di assenza, sul tracciato di Mid-Ohio in concomitanza con la serie GT di IMSA.

Lamborghini Super Trofeo – Calendari 2018

Middle East

Round 1 : Abu Dhabi – 2-3 febbraio

Round 2 : Dubai – 16-17 febbraio

Round 3 : Dubai – 2-3 marzo

Europa

Round 1 : Monza – 21-22 aprile

Round 2 : Silverstone – 19-20 maggio

Round 3 : Misano – 23-24 giugno

Round 4 : Spa Francorchamps – 26-27 luglio

Round 5 : Nürburgring – 15-16 settembre

Asia

Round 1 : Sepang – 14-15 aprile

Round 2 : Buriram – 12-13 maggio

Round 3 : Suzuka – 29-30 giugno

Round 4 : Fuji Speedway – 21-22 luglio

Round 5 : Shanghai – 22-23 settembre

Nord America

Round 1 : Mid Ohio – 5-6 maggio

Round 2 : Watkins Glen – 28-29 giugno

Round 3 : Road America – 4-5 agosto

Round 4 : Virginia – 18-19 agosto

Round 5 : Laguna Seca – 8-9 settembre