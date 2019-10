Lamborghini, svelate due anteprime mondiali a Jerez

Lamborghini Squadra Corse anticipa il prossimo futuro con due anteprime mondiali, presentate durante le World Finals di Jerez de la Frontera. Un teaser prefigura la inedita hypercar a 12 cilindri che debutterà nel corso del 2020, mentre l’Urus ST-X ha per la prima volta calcato l’asfalto di un circuito, pilotata dal nove volte Campione di Motocross, Tony Cairoli.



Solo pista ma niente gare per la supersportiva targata Squadra Corse e disegnata dal Centro Stile a Sant’Agata Bolognese. Sarà realizzata in edizione limitata, con specifiche aerodinamiche e meccaniche in grado di esaltare al massimo livello l’iconico motore aspirato V12 di 6.5 litri, che erogherà 830 CV di potenza. L’evento anticipa alcune peculiarità della vettura, tra cui la grande ala posteriore, l’airscoop sul tetto e il cofano anteriore racing con doppia presa d’aria.



La struttura è composta da un telaio anteriore in alluminio unito al monoscocca in fibra di carbonio, progettato per garantire i più alti standard di sicurezza. Per alloggiare il motore, è stato realizzato un rollcage in acciaio che massimizza le caratteristiche di rigidezza torsionale e flessionale. La trasmissione Xtrac sequenziale a 6 rapporti ha funzione strutturale portante, rispetto al comparto sospensioni, i cui braccetti sono direttamente collegati alla scatola del cambio, a garanzia di una cinematica ottimale e un sensibile miglioramento del rapporto rigidezza\peso. Il differenziale è un innovativo autobloccante meccanico, che permette al pilota di regolarne il precarico in modo dinamico, per ottimizzare la guidabilità a seconda del circuito e delle condizioni dell’asfalto.



Asfalto ma anche terra invece per l’Urus ST-X, il primo Super SUV al mondo da competizione, equipaggiato con motore V8 bi-turbo, è stato alleggerito nella struttura. All’anteriore spicca il cofano in fibra di carbonio con prese d’aria supplementari, il posteriore è caratterizzato dall’ala in carbonio e dagli scarichi specifici da competizione.



La carrozzeria è dominata dal colore verde Mantis, tipico di Lamborghini Squadra Corse, arricchito da dettagli rossi; l’abitacolo, rinforzato da un roll-bar tubolare, presenta sedili racing e impianto di estinzione di sicurezza. La prima gara è prevista nell’ambito delle World Finals 2020 di Misano Adriatico, quando i vincitori delle quattro classi del Lamborghini Super Trofeo avranno l’opportunità di sfidare su uno speciale tracciato, celebrità del Motorsport a due e quattro ruote.