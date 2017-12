Lamborghini Urus oggi alle 18 la diretta streaming

Oggi 4 dicembre alle 18 in diretta streaming Lamborghini svela al mondo la nuova Urus, l’interpretazione visionaria del DNA Lamborghini applicato a un SUV, il più versatile tra i concept di auto.

La Urus eleva il SUV a un livello finora impossibile, quello del Super SUV. E’ una vera Lamborghini in termini di design, prestazioni, dinamica di guida ed emozioni, ma è anche perfettamente adatta alla guida di tutti i giorni e in diverse condizioni ambientali.