Lancia sostiene la fondazione umberto Veronesi

Lancia è la prima casa automobilistica italiana a supportare la ricerca e la prevenzione del tumore al seno, ciò è possibile grazie a un progetto a 360 che coinvolge il prodotto, il digital e il territorio. Questo progetto non ha l’obiettivo di sensibilizzare solo il mondo femminile, ma anche quello maschile coinvolgendolo con interesse in questa battaglia.

Lancia Ypsilon sarà Main Sponsor della gara non competitiva “Pittarosso Pink Parade”:

La gara non competitiva “Pittarosso Pink Parade” avrà come Main Sponsor Lancia Ypsilon. Il brand sarà presente all’evento con uno stand dedicato e con due Lancia Ypsilon Total Pink realizzate per l’occasione.

La “Pittarosso Pink Parade”, nata nell’ambito “Pink is Good” della Fondazione Umberto Veronesi, avrà luogo il 22 ottobre a Milano.

È una corsa benefica che darà a tutti la possibilità di supportare la ricerca partecipando a una camminata di 5 chilometri o ad una corsa da 10 chilometri. Siamo ormai alla quarta edizione di questo grande evento che è cresciuto di anno in anno e continua a crescere, partendo da una partecipazione di 3500 persone sino ad arrivare alle 9000 presenze del 2016.

Lancia Ypsilon protagonista dei social in ottobre

Per finire, tutti coloro che nel mese di Ottobre acquisteranno una Ypsilon in una concessionaria Lancia, riceveranno in omaggio un badge 3D che raffigura il simbolo “Y” unito al caratteristico fiocco rosa della fondazione Umberto Veronesi. Questo permetterà all’acquirente di diffondere e supportare attivamente il messaggio semplicemente posizionando il badge sulla vettura. Inoltre, per tutto ottobre, una campagna social ricorderà a tutti gli utenti seguaci del brand, l’importanza di uno stile di vita sano e l’importanza della prevenzione.

Allegra Damiani