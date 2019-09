Lancia sostiene la Fondazione Umberto Veronesi

Lancia, al fianco della Fondazione Umberto Veronesi, ribadisce l'impegno sul tema della prevenzione e del sostegno alla ricerca supportando con una serie di iniziative la Pink Parade. Per il terzo anno consecutivo infatti il brand parteciperà alla Corsa in Rosa del 6 ottobre con numerose attivazioni, anche sui canali digital, per sensibilizzare il proprio pubblico, in larga parte femminile, senza tralasciare quello maschile coinvolto con altrettanta partecipazione nella battaglia contro il tumore al seno. Un'iniziativa di successo e in grande crescita: dai 3.500 partecipanti del 2014 si è infatti giunti a 12.000 nel 2017 e 14.000 l'anno scorso, sfiorando il milione di euro raccolti a sostegno della ricerca scientifica nel campo dell'oncologia femminile.

Lancia Ypsilon sarà Top Partner della camminata non competitiva di 5 chilometri: un impegno sul tema della prevenzione che rafforza il legame emotivo tra la vettura e il suo target e che si rinnova dopo il supporto delle due passate edizioni. Lancia è stata protagonista con l'introduzione dell'hashtag #YpsilonMovement per sottolineare l'importanza di un approccio dinamico alla vita e ha sostenuto la Fondazione Umberto Veronesi anche grazie al progetto video "What a wonderful world", attraverso il quale le Pink Ambassador hanno raccontato se stesse e le loro storie in modo da trasformare le parole in coraggio e in tempo per la ricerca. Anche per questa occasione, le parole saranno le protagoniste dei social network del brand, dove si potranno seguire le tre Pink Ambassador nel loro viaggio verso la corsa. A bordo di una Ypsilon Black&Noir, le protagoniste racconteranno le loro emozioni e i loro sogni, in un viaggio attraverso le parole che meglio esprimono le loro personalità.

Appuntamento dunque alle 10.30 del 6 ottobre per la manifestazione podistica in rosa. È possibile iscriversi alla competizione: online a questo link, in tutti i negozi PittaRosso fino al 4 ottobre alle ore 19.00 e al Villaggio PPP in Piazza del Cannone a Milano sabato 5 ottobre dalle 11.00 alle 18.00 e domenica 6 ottobre dalle 7.30 alle 10.00. Sarà possibile interagire con la community di Lancia Ypsilon, la Fashion City Car leader del segmento B per le donne che vivono con dinamicità. Lancia Ypsilon rappresenta una perfetta combinazione di eleganza a cinque porte, maneggevolezza e funzionalità grazie alla presenza delle cinque porte, unitamente a uno stile anticonformista che consente di esprimere la propria personalità.