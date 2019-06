Lancia Ypsilon protagonista al Parco Valentino 2019

Al Parco Valentino 2019 sfila la regina del segmento B: Lancia Ypsilon. La Fashion City Car per eccellenza rinnova la propria attitudine urbana attraverso una proposta stilistica seducente che veste la vettura come un abito adatto a ogni occasione, e con la serie speciale “Black and Noir” si rivolge a una clientela sofisticata e sempre più attenta allo stile. Lancia Ypsilon continua, da 34 anni, a interpretare stili e tendenze viste in strada o sulle passerelle, con un’attenzione alla moda che continua a essere premiata dal mercato, ed è dunque perfettamente a proprio agio in questo contesto espositivo che esprime eleganza e innovazione.

Per questa nuova serie speciale, gli stilisti Lancia hanno optato per un'esclusiva carrozzeria “double color” in nero lucido, su calandra, portellone e fiancata, mentre il tetto e il cofano sono vestiti di un elegante nero opaco. Il contrasto e l’alchimia tra il nero opaco e il nero lucido conferiscono alla nuova Ypsilon Black and Noir carattere e sensualità. Tra i luminosi riflessi dei due punti di nero spiccano infatti il motivo Chevron lucido e opaco del montante su cui compare un emblema classico di Ypsilon: l’Elefantino. Questo logo, che ha caratterizzato otto serie speciali della Ypsilon, nella nuova Black and Noir fa un tuffo nell’eleganza più classica e viene esaltato dal tocco del più classico dei metalli, l’oro. Per la Ypsilon Black and Noir è stata sviluppata la sfumatura Rose Gold satinato, una firma ricercata e distintiva che rende inconfondibile la nuova serie speciale.

All’esterno, impreziosisce il logo Ypsilon sul portellone posteriore, i loghi sui cerchi e il nuovo Elefantino Rose Gold. Le scelte estetiche si ritrovano nell'accogliente abitacolo, elegante e funzionale: è Chevron il motivo che caratterizza la selleria in tessuto nera e grigia, e il Rose Gold è stato scelto per le impunture che incorniciano i sedili e il logo Ypsilon cucito sui poggiatesta anteriori. Insieme al suo abito elegante la nuova Ypsilon “Black and Noir” mostra i dettagli di stile e funzionalità. Di serie viene offerta la radio integrata con comandi al volante, Bluetooth® e ingresso USB. Un salotto da vivere in completo relax grazie anche alla presenza dei sensori di parcheggio, e al climatizzatore, di serie.