Lanciata a Los Angeles la nuova Mazda3

Se lo scorso anno il marchio nipponico aveva annunciato una nuova visione “Sustainable Zoom-Zoom 2030”, improntata sull’utilizzo delle tecnologie più ardite per risolvere alcuni problemi del pianeta, come l’inquinamento, la Mazda3 appena lanciata in America , rappresenta il primo modello creato sotto questo motto.

Tra gli elementi più innovativi dell’auto, la Skyactiv-Vehicle Architecture e il motore a benzina denominato SKYACTIV-X. Si tratta di un propulsore a combustione che combina i vantaggi dei motori benzina e diesel, ma dotato di un sistema di accensione per compressione controllata dalla candela che permette di scegliere i rapporti del cambio, così da migliorare le prestazioni senza influire negativamente sulle emissioni e sul consumo di carburante. A ciò si aggiunge una risposta rapida e una marcia fluida che conferiscono l’idea di perfetto controllo del mezzo.

La Mazda3, lanciata nella sua prima versione nel 2003 e con ormai 6 milioni di esemplari presenti sulle strade, è anche la prima a fruttare in maniera completa il linguaggio stilistico KODO, che vuole esplorare l’essenza dell’estetica giapponese e perseguire uno stile elegante e sofisticato.

Con il desiderio di dar vita alla più bella berlina della sua classe, Mazda ha accantonato i canoni dei veicoli del segmento C, rimuovendone ogni vincolo e allungandola. Tra le sfide superate quella per cui è riuscita a mantenere bassi il cofano e il baule. Particolare attenzione è stata dedicata alla hatchback, in questa versione più omogenea con il resto dell’auto. Tra l’altro, per la sezione, è stato sviluppato un nuovo esclusivo colore, il Polymetal Grey che varia a seconda della luce. Nel complesso sono state eliminate tutte le linee più spigolose per prediligere la sinuosità.

L’armonia e l’eleganza delle proporzioni che ne sono derivate danno l’impressione di un’unica fluente pennellata. In seguito sono state migliorate e riviste la qualità di guida e il comfort di marcia, oltre alla silenziosità, ora decisamente più elevata, grazie ad un focus sull’entità dei rumori e sulla loro direzione, ma altresì sul tempo che impiegano a diffondersi.

Sempre per rispondere alle esigenze degli utenti sul fronte suono, è stato introdotto un sistema audio limpido veicolato direttamente alle orecchie del conducente tramite un particolare posizionamento degli altoparlanti e quindi tarato in modo da creare un abitacolo confortevole per tutti gli occupanti.

Per quanto riguarda gli interni, Madza ha voluto prediligere l’approccio “meno è meglio”, rimanendo su linee semplici in ogni parte della macchina. Ad esempio, il pannello comandi del climatizzatore e le bocchette d’areazione lato passeggero sono integrati nell’asse orizzontale lungo la plancia, per un design pulito.

Infine per il materiale utilizzato per i sedili, il brand giapponese ha optato per rimanere sul tradizionale ed evitare voli pindarici. La trama utilizzata è quella tipica di Mazda ed è stata concepita con l’idea di esprimere l’eleganza e il calore della vera pelle. (RMMedia)