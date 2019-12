Le nuove Opel Corsa e Corsa-e vincono il premio AUTOBEST

La nuova Opel Corsa si aggiudica un altro premio. A settembre la sesta generazione è stata presentata in anteprima mondiale al Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte, per la prima volta anche in versione Corsa-e, elettrica a batteria. Adesso la piccola di grandissimo successo ha conquistato il prestigioso titolo di “Best Buy Car of Europe in 2020”. La giuria di AUTOBEST, composta da giornalisti internazionali provenienti da 31 Paesi, ha posto la nuova Opel sul gradino più alto del podio, ritenendola pertanto la vettura con il miglior rapporto qualità/prezzo. Gli esperti hanno confermato questa decisione durante le ultime prove su strada durante la finale di Istanbul. Con Corsa-e, Opel offre una piccola elettrica per tutti, che unisce la praticità di Corsa e la possibilità di guidare a zero emissioni con un’autonomia in modalità elettrica che raggiunge i 337 chilometri (secondo il ciclo WLTP1). Il premio della nuova Corsa completa una tripletta AUTOBEST: nessun altro modello è stato nominato "Best Buy Car of Europe" per tre generazioni di fila.

“Siamo felicissimi di ricevere questo premio”, ha dichiarato Michael Lohscheller, CEO di Opel. “Il verdetto di questi giornalisti esperti e indipendenti dimostra che con Opel Corsa abbiamo creato un’auto a prova di futuro e rivolta a tutti. Un’auto che è all’avanguardia, efficiente e bene equipaggiata, con eccellenti caratteristiche dinamiche. A prezzi accessibili.