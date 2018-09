Le rosse Enjoy arrivano a Bologna!

Da oggi a Bologna si può usufruire del servizio di vehicle sharing a rilascio libero di Enjoys, realizzato da Eni in partnership commerciale con Fiat e Trenitalia. La conferenza stampa si è svolta presso la Sala Tassinari di Palazzo d'Accursio, alla presenza del Sindaco Virginio Merola, dell'Assessore alle Politiche per la Mobilità Irene Priolo, del Chief Refining&Marketing Officer di Eni ing. Giuseppe Ricci, dell'Amministratore Delegato Fleet & Tender di FCA Emea Stefano Solfaroli e del Responsabile Partnership Commerciali (AV e Lunga Percorrenza) di Trenitalia, Fabrizio Ruggiero. Bologna è la sesta città dopo Milano, Roma, Firenze, Torino e Catania a rivoluzionare la propria mobilità, quella dei suoi cittadini e di chi la visiterà per lavoro o svago. Enjoy ha aderito all'avviso pubblico indetto dall'Amministrazione Comunale bolognese mediante l'agenzia della mobilità SRM, per la diffusione di nuovi servizi di car sharing, con l'obiettivo di ridurre il parco veicoli privato, decongestionare il traffico e migliorare la qualità della vita di chi vive e lavora in città.

Le modalità e le caratteristiche del servizio supportano una "customer experience" semplice ed immediata, grazie alla totale gestione del noleggio via App (dalla prenotazione, all'apertura dell'auto, all'inserimento del pin e fino al termine del noleggio). L'utente potrà visualizzare il veicolo più vicino e prenotarlo con l'applicazione per smartphone (Android, iOS e Windows Phone) o tramite il sito enjoy.eni.com, oppure sceglierne uno libero lungo la strada, ingaggiarlo e iniziare subito il noleggio. L'iscrizione è gratuita e completamente on line.

A Bologna la flotta Enjoy sarà composta da 100 Fiat 500 che potranno essere rilasciate al termine dell'utilizzo all'interno dell'area coperta dal servizio che sarà di circa 15 kmq. Le auto avranno libero accesso e transito a tutte le ZTL; in particolare è compresa l'area "T", ma solo da lunedì e venerdì. Sono escluse corsie preferenziali, aree pedonali e via dell'Archiginnasio. I parcheggi dedicati al car sharing saranno liberi e gratuiti su tutte le strisce blu a pagamento, su strisce bianche comprese quelle riservate ai residenti (sono escluse invece quelle delle colonnine di ricarica elettriche e con disco orario), su strisce gialle solo per i 28 stalli comunali riservati al car sharing (vietati invece su quelli "Io Guido" e riservati TPER), oltre a qualsiasi parcheggio consentito dal Codice della Strada. Su Piazzale Medaglie D'Oro, i parcheggi dedicati si trovano sul lato est dell'anello interno della piazza. Altri 8 stalli sono previsti all'interno di alcune stazioni di servizio Eni, posizionate in zone strategiche e ad alta circolazione automobilistica della città. Tutte le Fiat 500 della flotta attiva a Bologna saranno omologate euro 6 e potranno trasportare fino a quattro persone.

Enjoy è un servizio efficiente, innovativo e sostenibile che darà nuova energia alla mobilità bolognese grazie a tariffe competitive: 25 centesimi al minuto (per i primi 50 km, dopo i quali si applica anche il costo al km di 25 centesimi), oppure tariffa giornaliera 50 euro. Il costo è "all inclusive" perché comprende anche le spese di assicurazione, manutenzione, carburante e parcheggio. Enjoy dà la possibilità di effettuare la "prenotazione estesa" che prevede i primi 15 minuti gratuiti e dal 16° al 90° una tariffa di 10 centesimi al minuto.

Anche per gli utenti che useranno il servizio a Bologna, sarà disponibile il self-refuelling ovvero la modalità di rifornimento delle auto Enjoy da parte dei clienti nelle Eni Station abilitate, che permette l'accumulo di minuti di noleggio. In fase di prenotazione, chi visualizza un'auto con livello di carburante al di sotto del 30%, può effettuare il pieno di benzina senza costi. La gestione delle operazioni di rifornimento avviene tramite app e alla fine il cliente riceve un voucher in omaggio da 5 euro per futuri noleggi. In città le Eni Station abilitate sono sei, di cui una a Casalecchio (riconoscibili sull'App dal push-pin con logo Eni).

Sia i nuovi sia i vecchi iscritti potranno usufruire inoltre della promo "Via col 20": con due semplici passaggi all'apertura dell'applicazione, sarà possibile acquistare un voucher da 25 euro al costo di 20 euro, uno sconto del 20% che riduce la tariffa da 25 €cent/min a 20 €cent/min. I voucher acquistati fino al 31 dicembre saranno immediatamente accreditati e dovranno essere utilizzati entro il 30.06.2019.

Da oggi Enjoy rafforza inoltre la partnership con Octo Telematics, primo provider globale nella fornitura di servizi telematici per il settore assicurativo e automotive. L'azienda, che fornisce la piattaforma tecnologica Omoove, supporta il servizio di vehicle sharing Enjoy sin dalla sua nascita. Il logo di Octo comparirà sul retro di tutte le Fiat 500 bolognesi e a seguire su tutta la flotta a livello nazionale.