Leasys inaugura la nuova sede a Roma EUR

Leasys, la società di mobilità e noleggio del Gruppo FCA Bank, ha inaugurato la nuova sede italiana ed europea che consolida e rafforza l’immagine aziendale e tanti importanti nuovi progetti di mobilità che consentiranno alla società di continuare il trend di crescita per iniziare l’anno da protagonista.

È questo in sintesi quanto emerso durante il taglio del nastro ad “Arte 25”, la nuova sede di Leasys: una scelta ricercata e di valore che si colloca nella cornice del prestigioso e qualificato quartiere dell’Eur a Roma. In effetti, gli ultimi dati relativi alle performance commerciali parlano chiaro. A fine dicembre il volume dei nuovi contratti è stato pari a 70.000 unità, in aumento del 21%* rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Numerose sono le aree in cui Leasys si è distinta, migliorando le proprie performance in linea con la mission di Mobility Pioneer.

Nuova mobilità e presenza internazionale – Un approccio innovativo, concretizzatosi nell’espansione internazionale di Leasys che ha consolidato la propria presenza in Europa attraverso l’acquisizione o l’apertura di società di noleggio in importanti mercati come Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Belgio e Olanda, con risultati decisamente incoraggianti, premessa per un’ulteriore espansione verso nuovi Paesi che si concretizzerà nel 2019.

La crescita di Leasys all’estero è la naturale conseguenza dei successi ottenuti in Italia, dove la società figura tra i principali player del settore, oltre a rientrare nella più ampia strategia del Gruppo FCA Bank, che punta ad aumentare la propria quota di mercato proponendo con più forza a privati e flotte la rinnovata gamma di prodotti FCA, grazie alla presenza capillare di tutte le società controllate sul territorio.

Nuovi prodotti e progetti digitali – Nel corso del 2018 Leasys ha ampliato l’offerta dei prodotti pensati per il target dei privati e delle PMI con il lancio di “Come Nuovo” e “Noleggio Chiaro”, nati dall’attento studio di questi segmenti di clientela, entrambi prodotti innovativi per le loro caratteristiche di flessibilità e convenienza, che sono stati accolti positivamente in Italia. Un altro progetto importante che colloca Leasys, una volta di più, tra gli operatori all’avanguardia della mobilità e della sharing economy è stato sicuramente U-Go, la nuova piattaforma di noleggio tra privati lanciata di recente.

L’inaugurazione di “Arte25” si innesta perfettamente nel processo di evoluzione di Leasys. Il taglio del nastro – alla presenza di Philippe Dumont (Chairman di FCA Bank), Andrea Faina (Head of Group Financial Services FCA), Giacomo Carelli (CEO di FCA Bank) e Alberto Grippo (CEO di Leasys), nonché di altri componenti del Consiglio di Amministrazione di FCA Bank – è infatti soltanto uno dei numerosi e importanti passi del percorso di crescita dell’azienda. E decidendo di disporre di una nuova sede moderna, accogliente e completamente digitalizzata, Leasys ha sottolineato la volontà di accrescere il prestigio e la forza del brand. La “nuova casa” della società di mobility e noleggio a lungo termine trasmette un’immagine moderna, definita e riconoscibile, rafforzando l’identificazione dei dipendenti con l’azienda, garantendo il massimo comfort in termini di spazio, luminosità e acustica, nonché la presenza di varie aree break.

Inoltre, il richiamo al DNA italiano del Gruppo multinazionale e alla Mission dell’azienda si ritrova nelle nuove sale dedicate a telepresence e riunioni, i cui nomi sono ispirati a grandi pionieri della mobilità: da Gianni Agnelli a Enzo Ferrari, da Leonardo da Vinci a Cristoforo Colombo. Le radici storiche tuttavia si affiancano ad una connotazione tecnologia con numerosi smart meeting point e schermi touch disposti in diverse aree della sede: con essi è più facile diffondere una filosofia incentrata sull’innovazione e attenta più che mai alle nuove tecnologie digitali, nel massimo rispetto dell’ambiente. Non ultimo come importanza, la sede accoglie uno spazio espositivo nel quale verranno ospitati eventi e accolte opere artistiche, che ogni tre mesi si alterneranno e che qui potranno godere della luce che meritano.

La sede ha infatti ospitato alcune opere di Raffaello Arcangelo Salimbeni grazie alla collaborazione avviata con il MUSEC, il Museo delle Culture di Lugano diretto da Francesco Paolo Campione, mentre fino al 12 maggio è possibile ammirare alcuni lavori di Spartaco Libero Andreotti.

“Arte 25” diventa, da oggi, il nuovo stilema della società, un passo importante nel percorso di crescita di Leasys.

* Tutti i dati: fonte interna Leasys