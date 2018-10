Linda Jackson riceve il premio “MANBEST 2018” dalla giuria di AUTOBEST

Linda Jackson, CEO di Citroën, riceve il premio MANBEST (MANager BEST) come miglior manager del 2018 da parte della giuria europea di Autobest.

“È un grande onore ricevere questo prestigioso riconoscimento. Non è solo un motivo di orgoglio, ma anche una ricompensa per l’incredibile lavoro dei miei team. In 4 anni abbiamo riposizionato la Marca secondo le aspettative del cliente e abbiamo rinnovatolanostragammainmenodi2anni”. LindaJackson.

Linda JACKSON, 59 anni, è laureata all’università di Warwick (MBA), in Gran Bretagna. Ha iniziato la sua carriera nel settore automobilistico nel 1977 presso MG Rover Europe dove ha occupato diverse posizioni, in particolare quella di Direttrice Generale per la Francia per tre anni. Nel 2005, è entrata a far parte di Citroën come Direttrice Finanziaria di Citroën UK (Regno Unito), e poi di Citroën France (2009 – 2010). A luglio 2010 è diventata Direttrice Generale di Citroën UK e Irlanda. Dal 1° giugno 2014, Linda JACKSON è Direttrice Generale della Marca Citroën.

Linda Jackson aveva già ricevuto, lo scorso giugno, il premio “Great British Woman” attribuito dalla rivista inglese Autocar.

Nel primo semestre 2018, Citroën ha realizzato una crescita mondiale delle proprie vendite del 9%, un volume di vendite record degli ultimi 7 anni in Europa e una crescita del 50% in Cina.