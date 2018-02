”Little Big Racing” la nuova idea di Citroen

Citroen mette a disposizione di tutti i suoi fan la C3 WRC facendo rivivere in loro l’emozione in diretta del campionato mondiale di rally. Come? Attraverso ”Little Big Racing”, una serie di video che portano C3 WRC sulle Speciali più prestigiose di tutti gli appuntamenti del Mondiale Rally 2018.

La creatività messa in campo da Citroën anche in questa occasione è davvero originale: la mano di Kris Meeke “pilota” una C3 WRC in miniatura lungo le Speciali riprodotte meticolosamente in scala 1:43. Questi brevi format sono diffusi prima di ogni rally, quando il Marchio proporrà di nuovo su Facebook “il dietro le quinte” del team Citroën Racing con un appuntamento quotidiano in diretta: #C3WRClive.

Con “Little Big Racing”, Citroën lancia una serie di video realizzati con una C3 WRC in miniatura (1:43) in scenari riprodotti fedelmente in scala 1:43. Il risultato è di un realismo sorprendente. “Guidata” dalla mano di Kris Meeke, pilota di Citroën Racing, la C3 WRC attraversa i paesaggi delle Speciali più famose delle varie prove del Campionato del Mondo Rally 2018.

I video “Little Big Racing” rispettano la topografia delle Speciali WRC, anche in termini di meteo e vegetazione. Al di là dell’aspetto creativo, Little Big Racing permette di scoprire molto sulle diverse Speciali e quindi anche di capire meglio le performance di C3 WRC: dislivello, altitudine, lunghezza del salto, velocità massima, temperatura motore e freni, numero di pneumatici utilizzati, numero di cambi di marcia, ecc.

I video “Little Big Racing” saranno trasmessi sulle pagine Facebook e gli account Twitter di Citroën e Citroën Racing, una settimana prima di ogni rally. L’appuntamento #C3WRClive, dove i fan potranno seguire in diretta il Campionato del Mondo Rally con Citroën Racing, tornerà sulle pagine Facebook Citroën e Citroën Racing ad ogni prova.

Il Marchio utilizza regolarmente Facebook Live come canale di comunicazione, ad esempio in occasione della presentazione del Nuovo Compact SUV Citroën C3 Aircross e della Nuova Citroën C4 Cactus lo scorso anno. Nel 2017, le dirette #C3WRClive sono state viste da oltre 14 milioni di fan in tutto il mondo.