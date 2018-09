Maserati Ghibli Ribelle, in edizione limitata

Maserati presenta una nuova edizione limitata della Ghibli, la nuova Maserati “Ghibli Ribelle”, prodotta in serie limitata di soli 200 esemplari per i mercati EMEA, offrirà ai proprietari un esclusivo design ed eleganti finiture interne che hanno un denominatore comune: il sobrio e sofisticato colore “Nero Ribelle” micalizzato, che esalta ulteriormente il design unico della vettura.

La nuova Maserati “Ghibli Ribelle” sarà disponibile nelle tre motorizzazioni della berlina sportiva della Casa del Tridente , ovvero il turbodiesel V6 da 275 CV e le due opzioni a benzina, entrambe twin-turbo V6 da 350 CV e 430 CV, progettate da Maserati Powertrain e prodotte nello stabilimento Ferrari a Maranello.

A prima vista, la silhouette sempre elegante del Ghibli assume una nuova dimensione grazie al tono metallizzato del colore “Nero Ribelle”. Una tonalità sofisticata che ben si abbina agli esclusivi i cerchi in lega Proteo da 19 pollici in nero lucido con dettagli laserati in rosso a contrato. Le pinze dei freni sono in colore rosso.

Gli interni della “Ghibli Ribelle” offrono : plancia bicolore nero/rosso, pannelli porta in nero e bracciolo centrale rosso, volante sportivo in pelle nera con cuciture tono su tono, palette del cambio al volante. I sedili sportivi (con 12 memorie) sono in pelle full premium anch’essi in configurazione bicolore nero/rosso con cuciture a contrasto, disponibili esclusivamente per questa edizione limitata.

L’unicità interna della nuova edizione limitata della Ghibli è ulteriormente sottolineata da una placchetta in alluminio cromato che riporta il leggendario Tridente, abbinato al nuovo logo Ribelle. Posizionata sulla console centrale, in legno caratterizzato dal trattamento Black Piano, è ben visibile a tutti gli occupanti del veicolo, affinché possano immediatamente percepirne l’esclusività e l’unicità.

Per questa edizione limitata di “Ghibli Ribelle” è disponibile come opzionale il pacchetto Ribelle Plus che offre extra comfort grazie ai vetri oscurati e laminati per un miglior isolamento termico e acustico, i fari adattativi con tecnologia full-LED Matrix, l'impianto audio premium Harman Kardon e il tetto apribile.

L’edizione limitata “Ghibli Ribelle”, realizzata in soli 200 esemplari, sarà in vendita nei mercati della regione EMEA a partire dall’ottobre prossimo.