Maserati GranCabrio MY 2018: rinnovamento sostanziale

Per il 2018, la gamma GranCabrio presenta due versioni dai tratti distintivi: Sport e MC. La versione GranCabrio con motore da 4,2 litri esce di produzione, mentre la Sport e la MC condividono lo stesso gruppo propulsore e gli stessi pacchetti per la personalizzazione degli interni. Sia la GranCabrio MC (acronimo di Maserati Corse) che la GranTurismo MC assumono l’importante ruolo di ambasciatrici della lunga e illustre tradizione racing per tutta la gamma Maserati.

Maserati GarnCabrio sotto il cofano 460 CV

Entrambe le versioni GranCabrio, Sport e MC, sfoggiano il leggendario motore V8 da 4,7 litri, che eroga una potenza di 460 CV, affiancato al cambio automatico ZF a 6 rapporti. Il team del Centro Stile Maserati di Torino ha intrapreso il lifting della gamma MY18 con il massimo rispetto per il design senza tempo di Pininfarina. Il processo di restyling ha migliorato l'efficienza aerodinamica garantendo al tempo stesso l'ottemperanza alle recenti normative in materia di sicurezza dei pedoni.

Maserati GranCabrio nuovo design

I nuovi paraurti anteriore e posteriore della GranCabrio MY18 ne modificano con eleganza l'impatto visivo senza alterarne il carattere originale. Le versioni Sport e MC si basano sugli stessi componenti con inserti che variano per ciascuna di esse a sottolinearne la diversità del carattere. Anche i proiettori hanno subito un leggero restyling per il 2018, mentre è presente una nuova telecamera posteriore di parcheggio integrata. Il paraurti anteriore presenta una calandra esagonale più grande "a muso di squalo" circondata da un inserto cromato.

Maserati GrandCabrio migliora l’efficenza aereodinamica

Il nuovo frontale della vettura s'ispira al concept Alfieri e aggiunge un nuovo effetto tridimensionale alla vista frontale, migliorando al tempo stesso la distribuzione del flusso dell'aria e riducendo la resistenza aerodinamica. Le prese d'aria laterali del paraurti, introdotte nella GranTurismo MC Stradale e adottate successivamente da tutta la gamma GranCabrio nel 2012, sono state riprogettate per il modello 2018: conferiscono un senso di stabilità spostando di fatto il peso della vettura sulle ruote anteriori, migliorando al contempo l'efficienza aerodinamica. Le linee slanciate conducono poi l’attenzione al posteriore.

Maserati GanCabrio sound sportivo

Da questa angolazione spicca il diffusore centrale, che varia a seconda della versione: più elegante per la GranCabrio Sport, i cui terminali di scarico ovali sporgono dai bordi del paraurti; decisamente più sportivo per la GranCabrio MC, dotata di terminali rotondi che sporgono dal diffusore centrale trasparente. Il sistema di scarico della MC è più leggero e presenta una forma e una funzione completamente diverse. In Modalità Sport, una valvola convoglia i gas di scarico in modo da bypassare del tutto il silenziatore e riducendo la contropressione al fine di creare un sound sportivo che toglie il fiato.

Maserati GranCabrio nuovi contenuti tecnologici

L’abitacolo, inoltre, è stato ammodernato nei contenuti tecnologici inerenti all’infotainment –l’innovativo sistema, con schermo capacitivo da 8.7” è il più recente in dotazione all'intera gamma Maserati ed è compatibile con le funzioni di mirroring per smartphone, sia Apple CarPlay che Android Auto- e arricchito da ulteriori equipaggiamenti. Soluzioni pensate per incrementare, ulteriormente, il fascino e l’esclusività dei modelli del Tridente.