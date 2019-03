Maserati Levante: la ONE OF ONE di Allegra Antinori

Maserati presenta un esemplare unico di Maserati Levante, che anticipa il futuro programma di personalizzazione. La ONE OF ONE è stata personalizzata secondo il profilo di Allegra Antinori, vicepresidente della azienda vitivinicola italiana - Marchesi Antinori.

Assoluta novità per la Casa del Tridente è il Levante ONE OF ONE, che anticipa il futuro programma di personalizzazione Maserati. In posizione di rilievo sullo stand, un esemplare unico di Maserati Levante interamente personalizzato da Allegra Antinori, vicepresidente della azienda vitivinicola italiana - Marchesi Antinori - leader mondiale per i vini di qualità.

Il Centro Stile Maserati ha accompagnato la Signora Antinori, nella configurazione della sua vettura, in un vero processo di creazione condivisa: un concetto più ampio della mera scelta degli accessori.

Un progetto unico nel quale Allegra Antinori racconta se stessa, le sue emozioni e la sua storia. Un legame particolare tra la grande innovazione di Maserati e l’attenzione al dettaglio tipica delle antiche botteghe artigiane, che si traduce in una Maserati unica.

In questo primo esempio di personalizzazione, ogni dettaglio definito da Allegra Antinori, é strettamente legato ad un aspetto della sua personalità. La configurazione esterna è un particolare verde tristrato, colore unico e speciale ispirato alle tonalità delle colline toscane. La finitura dei dettagli esterni (maniglie porta, bocchette laterali e inserti calandra) é in cromo dark look per creare maggiore armonia con il colore della scocca e conferire quindi al SUV di Maserati un aspetto davvero sofisticato.

La scelta degli interni della ONE OF ONE di Allegra Antinori viene contraddistinta da abbinamenti unici ed assolutamente originali su Levante. Il colore per la sottoplancia, i pannelli porta, il mobiletto centrale ed i sedili richiama i colori caldi delle terre dei vigneti toscani.

Raffinata anche la scelta della pelle unica “Pieno Fiore” per i sedili, tinta con anilina e oli e senza rifiniture superficiali ma impreziosita da un ricamo in 3D stile classico capitonné. Questa lavorazione garantisce una resa del colore molto profonda e una sensazione al tatto estremamente vellutato che, come succede per il vino, si fa apprezzare ulteriormente anche per le sue capacità di invecchiare nel tempo.

Per il tunnel centrale è stata scelta una finitura speciale attraverso un materiale inedito anche per Maserati: carbonio con filo di rame e finitura high gloss. Anche in questo caso, sono forti i richiami alla realtà Antinori e al concetto di Corten, l’acciaio non trattato con cui è stata realizzata la struttura della Cantina Antinori nel Chianti Classico, a metà strada tra Firenze e Siena.

I sovratappeti realizzati in lana mohair naturale al 100% rappresentano il tocco finale ed esclusivo di una personalizzazione su misura rifinita in ogni singolo dettaglio.