Maserati: nuovi allestimenti in passerella a Pechino 2018

Maserati sceglie il Salone Auto China 2018 di Pechino, per presentare la gamma rinnovata ed arricchita dei nuovi allestimenti GranLusso e GranSport. I due allestimenti sintetizzano alla perfezione l’essenza di Maserati che, fedele alla sua vocazione da granturismo, ripropone in ogni vettura un connubio esclusivo di lusso e sportività.

Maserati è vocata da sempre all’esaltazione del lusso e della sportività, ma ancora una volta il fulcro della sua strategia è soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente con vetture esclusive che ne assecondino i gusti e la personalità.

In occasione di Auto China 2018, la Casa del Tridente ha inaugurato la “Personalization Area”, un nuovissimo spazio espositivo dedicato alle personalizzazioni, in cui presenta la straordinaria varietà di configurazioni possibili per gli interni e gli esterni della gamma. In quest’area è inoltre possibile ammirare alcuni modelli MY18 negli allestimenti GranLusso e GranSport.

Uno dei modelli in mostra è il Levante GranSport, che incarna alla perfezione la tradizione racing di Maserati. Gli esterni sono immediatamente riconoscibili per la griglia anteriore, le skid plates e le barre portapacchi con finitura Black Piano, le pinze freno di colore rosso e i cerchi Nereo da 20”. Gli interni sono un concentrato di sportività: dai sedili sportivi in pelle con regolazione a 12 vie al volante sportivo a regolazione elettrica, dalle palette del cambio alle finiture in carbonio e al sistema di chiusura assistita delle porte.

La ridefinizione del lusso è invece affidata alla Quattroporte GranLusso, dove l’elegante restyling degli esterni ha portato alla scelta di una calandra più imponente e ispirata al Concept Car Alfieri, di cerchi Mercurio da 20” e di pinze freno di colore nero. Nell’abitacolo, agli esclusivi rivestimenti in seta Ermenegildo Zegna , alle finiture in radica a poro aperto sulla plancia e al volante in pelle e legno, si affiancano altre dotazioni pensate per un miglior comfort, come la pedaliera a regolazione elettrica, la tendina parasole elettrica per i vetri posteriori e il lunotto, l’impianto di climatizzazione quadrizona e i sedili posteriori riscaldabili.

Altra protagonista di spicco della gamma Maserati a Pechino è la Ghibli, una berlina sportiva di fascia alta che rappresenta un connubio perfetto di prestazioni ed eleganza ed è presente qui nelle versioni Ghibli GranLusso da 350 CV e Ghibli S Q4 GranSport da 430 CV, entrambe con potente motore a benzina V6 Twin Turbo di 3,0 litri.

La “Personalization Area”

In questo nuovo spazio espositivo Maserati presenta numerose dotazioni opzionali, tra cui spiccano cinque versioni di cerchi, l’iconica calandra con finitura in fibra di carbonio e una grande varietà di sedili e volanti in esclusiva per gli allestimenti GranLusso e GranSport, oltre a una vasta scelta di colori per gli esterni e a numerose opzioni per i rivestimenti interni in pelle e in Alcantara®.

“I marchi del lusso sono da sempre all’avanguardia nella personalizzazione delle vetture e Maserati continua a pensare che la personalizzazione sia un aspetto prioritario per migliorare l’esperienza del cliente”, ha dichiarato Alberto Cavaggioni, Managing Director of Maserati China. “In Cina sono sempre più numerosi gli appassionati che vogliono esprimere i propri gusti e la propria personalità attraverso la scelta di una vettura unica. A fronte della sempre maggior richiesta di personalizzazioni, Maserati conferma la sua tradizione di lusso e sportività attraverso l’offerta di dotazioni esclusive di fascia alta in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti”.

Dotazioni esclusive per prestazioni eccezionali

Maserati offre un’ampia scelta di cerchi con diversi design e in misure da 18 a 21pollici. Nella “Personalization Area” sono esposti cinque diversi tipi di cerchi, tra cui i cerchi Eracle in lega da 21” nella versione grigio opaco con finitura diamantata che ne arricchisce il design accattivante e gli eleganti cerchi Titano in lega forgiata da 21”.

Le pinze freno sono disponibili in vari colori, dal nero elegante al rosso passionale, dal giallo dinamico al blu iconico. Per prestazioni ottimali in frenata, le vetture del Tridente montano sulla maggior parte delle versioni, un impianto frenante Brembo a pinze fisse in lega a sei pistoncini.

All’interno dell’abitacolo, il lusso e la sportività delle Maserati si esprimono attraverso le finiture in radica, il volante in pelle con inserti in legno e il volante sportivo in fibra di carbonio. Per tenere fede alla sua tradizione racing, Maserati offre inoltre il Carbon Package con contenuti in fibra di carbonio, oltre alle palette del cambio in alluminio lucido.

Lo sterzo elettro assistito (EPS) di recente introduzione asseconda meglio le varie modalità di guida della vettura, assicurando un miglior comfort e un eccellente manovrabilità tipica di ogni Maserati. L’EPS è parte integrante dei nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida che insieme alle funzioni attive come Lane Keeping Assist, Active Blind Spot Assist e Highway Assist, garantisce un’esperienza di guida confortevole e sicura.

Lusso su misura

Tutte le Maserati hanno di serie un motore potente dal sound inimitabile: un’esperienza sonora straordinaria sia per il guidatore che per i passeggeri, a cui fa da contraltare l’eccellente impianto Bowers & Wilkins Premium Surround Sound System.

La personalizzazione degli interni prevede sedili ventilati e a regolazione elettrica con vari tipi di rivestimenti in finissima pelle italiana, pensati per esaltare la raffinatezza e il comfort dell’abitacolo. Maserati è l’unico marchio al mondo in grado di proporre interni sartoriali e dal design straordinario, come quelli che abbinano la pelle finissima alla seta Mulberry 100% naturale di Ermenegildo Zegna.

Inoltre, Maserati offre una grande varietà di tinte per gli esterni, dalla vernice perlescente tristrato ai colori micalizzati. A differenza delle vernici metallizzate, le vernici micalizzate contengono scaglie di mica che emettono riflessi particolari nelle diverse condizioni di luce.