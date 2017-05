Mazda CX5: una nuova generazione completamente rinnovata

Presentata nel 2012, Mazda CX-5 è stato il primo modello di una nuova generazione del marchio a proporre sia il design KODO-Soul of Motion che le SKYACTIV TECHNOLOGY.

la Mazda CX-5 non solo è stato apprezzato per il design dinamico e per le prestazioni brillanti ma è anche arrivato a rappresentare circa il 25% delle vendite annue dell’azienda. Ad oggi ne sono state vendute oltre 1,5 milioni di unità in 120 paesi di tutto il mondo, ( in Italia il Brand Mazda nel periodo gennaio/aprile 2017 ha immatricolate 3.724 vetture fonte UNRAE)

Il nuovo Mazda CX-5 parte da questa storia di successo e propone affinamenti in ogni aspetto del suo progetto dall’approccio esclusivo e delle sue sofisticate tecnologie SKYACTIV, creando una vettura elegante, ispirata ed intelligente che porta un piacere di guida inedito per gli acquirenti del settore dei SUV.

La nuova CX5 nasce secondo il concetto di sviluppo di ‘Robustezza raffinata’, il nuovo Mazda CX-5 eleva l’esclusiva filosofia stilistica KODO-Soul of Motion del marchio a nuovi livelli di sofisticazione conferendo al nuovo modello una personalità stilistica diversa e dinamica, studiata per attrarre le sensibilità del cliente SUV maturo.

Al di là dell’evoluzione in senso più tridimensionale del design del frontale, l’obiettivo stilistico per il nuovo CX-5 era di creare una forma semplice ma personale, matura ed elegante in cui gli accenti delle linee di carattere risultano minimi ed il passaggio fra le superfici della carrozzeria si enfatizza creando cambi nei riflessi della luce. Per massimizzare questo effetto, Mazda ha realizzato la nuova tinta Soul Red Crystal.

Evoluzione della tanto apprezzata tinta Soul Red Premium Metallic che accresce il livello di luminosità di circa il 20% e ne aumenta la profondità di quasi il 50%, la finitura della nuova vernice Soul Red Crystal raggiunge livelli ancora più eclatanti di trasparenza a sottolineare la bellezza e la qualità delle forme dinamiche della carrozzeria dal design KODO.

La nuova Mazda CX-5 ha un design degli interni totalmente umano-centrico, concepito focalizzandosi sulla massima ergonomia del posto di guida in un abitacolo spazioso, robusto ed elegante, e contraddistinto dalla massima attenzione al dettaglio nell’impiego dei materiali, e nel montaggio e nella finitura dei componenti.

Sia i sedili anteriori che posteriori sono stati ridisegnati e rivisti a fondo per offrire agli occupanti un migliore sostegno del corpo, riducendo l’affaticamento e migliorando il comfort.

Primo esempio su una Mazda, il portellone a comando elettrico viene azionato tramite gli interruttori di apertura/chiusura sistemati sia sul portellone stesso che fra i comandi a portata del conducente. Azionandolo dalla Smart key*, si può anche impostare il grado di apertura del portellone.

Il nuovo display centrale da 7”* è il primo in assoluto su una Mazda che adotta un collegamento ottico per abbinare il display a cristalli liquidi ed il pannello a tocco, il che elimina i riflessi e presenta immagini più chiare.

Il volante di nuova generazione è più confortevole da impugnare ed ha la corona riscaldata*. Il parabrezza anteriore ora è dotato di sistema di decongelamento tergicristalli*. Ed un sistema automatico fa ripiegare verso l’interno gli specchietti retrovisori esterni* quando si bloccano le porte utilizzando il telecomando*.

Per gli interni sono disponibili tre tipologie di rivestimenti*: tessuto nero, oppure pelle nera o bianco puro. Le nuove cornici di finitura della plancia trasmettono sia il calore del legno che la robustezza del metallo*.

Niente rappresenta meglio lo sviluppo che pone l’uomo al centro, la filosofia ingegneristica e stilistica Jinba Ittai di Mazda, dove pilota e vettura diventano una cosa sola, della dinamica di marcia del nuovo CX-5.

Una importanza particolare è stata rivolta al minimizzare i disturbi NVH in abitacolo. La significativa riduzione della rumorosità a bassa frequenza indotta dal fondo stradale, e di quella ad alta frequenza dovuta all’aerodinamica ed al rotolamento, rendono l’abitacolo del nuovo CX-5 abbastanza silenzioso da permettere ai passeggeri di conversare piacevolmente senza stress durante il viaggio.

L’ulteriore affinamento nella controllabilità e nella prontezza di risposta ottenuto attraverso gli sviluppi delle tecnologie SKYACTIV-BODY, SKYACTIV-CHASSIS e SKYACTIV VEHICLE DYNAMICS di CX-5, consente una sensazione di completa padronanza del veicolo; tutti i suoi movimenti copiano il più fedelmente possibile i comandi del guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata.

La scocca SKYACTIV-BODY del nuovo CX-5 vanta un aumento di oltre il 15% della rigidità torsionale rispetto al modello precedente, riducendo il ritardo di risposta del corpo vettura agli interventi sul volante.

I sistemi di freni, sospensioni e sterzo SKYACTIV-CHASSIS del nuovo CX-5 sono stati affinati per migliorare la stabilità di marcia ed il comfort per i quali CX-5 è così famoso, arricchendo e migliorando ulteriormente il piacere di guida Jinba Ittai.

E con il sistema G-Vectoring Control (GVC), la prima delle tecnologie SKYACTIV-VEHICLE DYNAMIC di Mazda, il nuovo CX-5 diventa più confortevole, raffinato e reattivo che mai.

Il nuovo Mazda CX-5 è disponibile con tre diversi motori: uno SKYACTIV-D 2.2 turbodiesel e le unità a benzina SKYACTIV-G 2.0 e SKYACTIVG1+ 2.5 ad iniezione diretta.

Tutti i tre motori rispondono alle norme Euro 6. Questi motori sono accoppiati con una serie di evoluti cambi manuali SKYACTIV-MT ed automatici SKYACTIV DRIVE, e sono abbinabili sia con la trazione anteriore che con la più recente generazione del sistema di trazione integrale Mazda i-ACTIV AWD.

Disponibile solo con cambio automatico e trazione integrale, il motore a benzina SKYACTIV-G1+ 2.5 integra nuove tecnologie per migliorare le prestazioni di marcia e ridurre i consumi di benzina, fra cui un sistema di disattivazione cilindri che disattiva due dei quattro cilindri del motore quando questo ha un carico ridotto, ad esempio quando si viaggia a velocità costante.

Il motore SKYACTIV-D turbodiesel beneficia di tre eccezionali tecnologie SKYACTIV-D - controllo sovralimentazione DE di alta precisione (High-Precision DE Boost Control), Natural Sound Smoother e Natural Sound Frequency Control - per maggiore prontezza di risposta del motore, aumentare la silenziosità e migliorare la qualità di marcia.

Sviluppato come parte della filosofia Proactive Safety di Mazda, il nuovo CX-5 è equipaggiato con una gamma migliorata ed ampliata di tecnologie di supporto alla guida i-ACTIVSENSE di Mazda, avanzate ed innovative ed in grado di offrire prestazioni ai vertici della categoria in termini di sicurezza.

L’adozione di una telecamera di rilevamento anteriore affiancata al radar a onde millimetriche, già in dotazione nel sistema della precedente generazione, ha ampliato le funzionalità delle tecnologie i-ACTIVSENSE di Mazda.

Sia il Regolatore di velocità con sensore radar (MRCC - Mazda Radar Cruise Control) con funzione Stop and Go**, che i Fari a LED adattivi (Adaptive LED Headlights* - ALH) costituiti da 12 blocchi di LED, sono entrambi caratterizzati da funzionalità migliorate, mentre le funzioni di Supporto avanzato alla frenata in città (Advanced Smart City Brake Support* - Advanced SCBS) ed il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale (Traffic Sign Recognition* - TSR) sono disponibili per la prima volta nella gamma CX-5.