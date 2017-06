Mc Laren 570S Spider: la supercar che si guida come una city car

Per gli appassionati di supercar segnatevi questa data sul calendario il 29 giugno al Goodwood Festival of Speed, West Sussex, UK McLaren presenta la nuova 570S. Prodotta a mano a Woking, Inghilterra, la 570S Spider è la McLaren Spider più accessibile ad oggi e offre per la prima volta nel segmento delle vetture di lusso sportive cabriolet attributi da supercar come il telaio in carbonio, il motore centrale posteriore e prestazioni estreme .

La due posti, a trazione posteriore 570S Spider è il terzo modello nella gamma Sports Series e si affianca alla Coupé e alla GT. Rispetto alla versione Coupé, la 570S Spider aggiunge un hardtop a scomparsa integrato che, abbassato, offre un'esperienza di guida ancor più coinvolgente ed esaltante.

Realizzato in due pezzi il tetto è stato progettato utilizzando la tecnologia già implementata nei modelli Spider della McLaren 650S e 675LT – è costituto da pannelli ultra leggeri in composito e disegna un profilo deciso e raffinato sia quando chiuso che quando aperto.

In termini di prestazioni non vi sono compromessi rispetto alla 570S Coupé, la nuova Spider al volante genera le stesse sensazioni di nella dinamica di guida, accelerazione e comportamento generale. Il telaio in fibra di carbonio MonoCell II, cuore di tutte le vetture della serie Sport, mantiene inalterate tutte le sue caratteristiche di resistenza o rigidità in questa convertibile, né richiede nessun intervento strutturale ulteriore. Ciò ha permesso agli ingegneri McLaren di progettare e sviluppare la 570S Spider senza la preoccupazione di dover adattare ulteriori strutture in acciaio o alluminio.

Azionato elettricamente con un semplice interruttore dal posto del conducente, il tetto si piega senza sforzo per essere stivato sotto il “tonneau” splendidamente lavorato che si alza automaticamente per alloggiare i pannelli abbassati e ritorna alla sua posizione di chiusura accompagnato da una tecnologia “soft-close” . Il tetto viene aperto o chiuso in soli 15 secondi, a velocità massime del veicoli di 40km/h (25mph).

Combinando la costruzione leggera in fibra di carbonio e l’incredibile propulsore McLaren V8 da 3.8 litri turbocompresso, fa si che la 570S Spider è più potente e più leggera delle sue concorrenti Spider, con un eccezionale rapporto tra potenza e peso di 419PS- Per tonnellata (peso a secco).

Con il motore McLaren M838TE bi-turbo, posizionato dietro al conducente, capace di 570PS a 7,500rpm ed una coppia di 600Nm tra i 5,000rpm e i 6,500rpm, unito ad un cambio sequenziale a sette velocità molto veloce negli inserimenti ed estremamente morbido dotato di tecnologia “Launch Control”, il risultato è una cabriolet sportiva con un accelerazione da supercar che va da 0 a 100km/h (62mph) in 3.2 secondi e sino a 200km/h (124mph) in soli 9.6 secondi.

La velocità massima è di 328km/h (204mph) con il tetto chiuso – identico alla 570S Coupé – e con il tetto abbassato, la nuova Spider può raggiungere i 315km/h (196mph). Per completare queste prestazioni estreme la vettura è dotata del sistema start&stop che contribuisce all’efficienza complessiva; la 570S Spider dichiara dati ufficiali di consumo carburante a 10.7 litri/100km (26.6mpg) nel ciclo combinato NEDC ed emissioni di CO2 di soli 249g/km.

La nuova Spider della McLaren utilizza sospensioni a doppio braccio oscillante simile alle vetture da pista ed ammortizzatori con molle in acciaio a doppia valvola adattativi indipendenti con barre anti-rollio anteriori e posteriori calibrate con le stesse caratteristiche della 570S Coupé. Il conducente può ulteriormente aggiungere un livello maggiore di personalizzazione accedendo al ”Active Dynamics Panel” (pannello della dinamica attiva) cosi da poter selezionare tra le modalità “Normal”, “Sport” o “Track”, per rendere le sospensioni progressivamente più morbide a più rigide. Il servo sterzo elettro-idraulico, i freni in carbo-ceramica e le gomme Pirelli P ZERO™ CORSA sono di serie, mentre la tecnologia per il controllo del telaio di recente applicazione migliora l’esperienza di guida e la sicurezza. “Brake Steer” (freno guida), originalmente sviluppato per la F1, aiuta in curva e riduce il sottosterzo applicando, nella percorrenza della curva, una leggera forza frenante all’interno della ruota posteriore. Il “Performance Traction Control” calibrato da McLaren garantisce un eccezionale controllo in situazioni estreme, mentre l’ESC (Electronic Stability Control System) che include la modalità “Dynamic” riduce l’apporto di controllo da parte della tecnologia e incrementa la possibilità di “drift” permettendo al pilota di sfruttare tutto il potenziale dinamico della 570S Spider.

Il desing della vettura è ulteriormente esaltato dallo spoiler posteriore, in colore “Dark Palladium grey” (un trama di fibra di carbonio visibile è disponibile come optional e si può ordinare tramite McLaren Special Operations) e 12mm più alto dello spoiler posteriore della 570S Coupé. Lo spoiler più alto garantisce una forza deportante maggiore, necessaria per equilibrare i cambi aerodinamici che hanno interessato la Spider, che come si può notare ha un diverso design della carrozzeria posteriore, garantendo così un equilibrio aerodinamico straordinario al pari della versione Coupé.

Progettata attorno alla migliore posizione di guida che mette il conducente al centro dell’azione, il sofisticato abitacolo unisce altissimi livelli di qualità artigianale e tecnologia; le pelli dei sedili, del cruscotto rivestiti a mano, come l’interno delle portiere ed il tunnel centrale si fondono con un gruppo strumenti principale TFT da 10 pollici ed una schermo IRIS touchscreen montato centralmente da dove si controlla il sistema della climatizzazione e l’infotainment.