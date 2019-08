Mega Box per Ford Puma, per gli amici a quattro zampe

Ford celebra lo stretto legame dei nostri passeggeri a quattro zampe una lussuosa sessione di coccole, in occasione della Giornata internazionale del Cane.

Questo salone di bellezza itinerante per cuccioli è stato realizzato grazie all'innovativo MegaBox della nuova Ford Puma, un versatile vano portaoggetti da 80 litri, situato nella parte posteriore della vettura. Il MegaBox impermeabile è dotato di un tappo di scarico che lo rende facile da pulire, ad esempio dopo aver riposto le attrezzature sportive sporche e rendendolo una perfetta vasca di lusso per il bagno dei cuccioli.

Pensare fuori dagli schemi

La pulizia dei cani, dopo una corsa al parco, è solo uno dei tanti modi per impiegare la versatilità di Ford MegaBox. Infatti, può essere utilizzato per riporre in modo sicuro oggetti delicati come generi alimentari, fiori o persino ghiaccio. Lo spazio verticale del vano posteriore è aumentato di 267 mm e la profondità extra è ideale per il trasporto di oggetti instabili, come piante d'appartamento e sacche da golf in posizione verticale.