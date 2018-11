Mercato Auto Europa -7,4%. FCA: bene Panda e 500, continua la crescita di Jeep

In un mercato europeo che cala del 7,4 per cento rispetto a un anno fa, in ottobre Fiat Chrysler Automobiles immatricola oltre 66.200 vetture per una quota del 5,9 per cento. Nei primi dieci mesi dell'anno, FCA registra 891.500 veicoli e la quota è del 6,6 per cento.

Da segnalare il risultato in forte controtendenza ottenuto da Fiat Chrysler Automobiles in Germania, dove in ottobre aumenta le vendite dell'11,6 per cento - in un mercato che complessivamente perde il 7,4 per cento - con il marchio Fiat che registra un incremento del 15,7 per cento.

Jeep continua a crescere e chiude ottobre con oltre 10.900 immatricolazioni, in aumento rispetto all'anno scorso del 12,2 per cento. Nel progressivo annuo le registrazioni Jeep sono oltre 142.200, ben il 60,8 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2017, in un segmento che cresce del 17,3 per cento: nessun altro costruttore ha un incremento delle vendite così elevato.

Sono Renegade e Compass a trainare i risultati del brand: della prima ne sono state immatricolate oltre 5 mila in ottobre e 61.800 nel progressivo annuo. Il Compass continua a scalare le classifiche di vendita della sua categoria, con oltre 4.300 registrazioni in ottobre incrementa le vendite del 38,15 per cento rispetto allo stesso mese del 2017, attestandosi nel progressivo annuo come il modello più venduto del marchio.

In ottobre le immatricolazioni di Alfa Romeo in Europa sono oltre 3.800. Nei primi dieci mesi dell'anno le Alfa Romeo registrate in Europa sono quasi 74.900, il 3,2 per cento in più rispetto al 2017.

Da segnalare il risultato di Stelvio che, con quasi 26 mila registrazioni nei primi dieci mesi dell'anno, incrementa le vendite del 102,6 per cento rispetto al 2017, rispetto ad una crescita del segmento del 11,4 per cento.

Il marchio Fiat registra a ottobre 46.300 vetture. Nei primi dieci mesi del 2018, Fiat immatricola 626.200 vetture.

Il marchio domina le vendite del segmento A, con Panda e 500 al primo e al secondo posto tra le vetture più vendute in ottobre, con posizioni invertite nel progressivo annuo. Nel mese hanno una quota insieme del 27,7 per cento con Panda top seller con oltre 16 mila registrazioni. Nei primi dieci mesi dell'anno la quota delle due vetture è del 27,8 con 500 che, con oltre 171 mila immatricolazioni, registra il record per il miglior progressivo di sempre nei 10 mesi incrementando le vendite dell'1,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. Tra le top ten nei segmenti compaiono numerosi modelli Fiat: 500X (+7,4 per cento con 83.700 immatricolazioni nei 10 mesi), 500L (terza vettura più venduta della sua categoria con una quota del 17,6 per cento nei primi dieci mesi del 2018), 124 Spider (in ottobre +55 per cento rispetto a un anno fa) e Qubo (+41,9 per cento ad ottobre).

Il marchio di lusso Maserati ha immatricolato 648 vetture a ottobre e 7.012 nei primi dieci mesi del 2018.

Lancia/Chrysler immatricola in ottobre 4.500 vetture, in aumento del 33,2 per cento rispetto alle quasi 3.400 di settembre. Nei primi dieci mesi del 2018 il marchio registra circa 40 mila auto. In Italia - unica nazione dove il brand è commercializzato - Lancia Ypsilon in ottobre è la più venduta del segmento B con una quota del 13,2 per cento.