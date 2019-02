Mercato Auto Europa : FCA mantiene una quota del 5,9% in un mercato in calo

Il commento di Pietro Gorlier (Chief Operating Officer per la regione EMEA di FCA)

“Nonostante l’inizio dell’anno sia negativo per il mercato, FCA ha ottenuto significativi successi di vendita nel mese: siamo i best seller del segmento A con Panda e 500, Lancia ha ottenuto il record di vendite e Jeep un positivo risultato nel Regno Unito.

Inoltre, a gennaio – così come ha fatto negli ultimi mesi del 2018 – FCA continua a ottimizzare le vendite, privilegiando canali privati, flotte, noleggio a lungo termine. Nei dieci principali mercati europei il mix delle vendite ai privati in FCA è cresciuto tra agosto e dicembre di 16 punti percentuali, valore notevolmente più alto del mercato”.

I risultati dei brand

Il marchio Jeep in gennaio immatricola 12.360 vetture, per una quota stabile all’1%. Da segnalare il risultato ottenuto dal brand nel Regno Unito, dove aumenta le vendite del 58,3% in un mercato in calo dell’1,6%. Ancora in crescita Renegade (che aumenta del 2,1% rispetto a un anno fa) e Cherokee, le cui vendite crescono del 16,3%. Senza rivali Wrangler, che quasi raddoppia le registrazioni: +98,7%.

Alfa Romeo in gennaio immatricola quasi 4.900 vetture, per una quota dello 0,4%. Nel Regno Unito il brand chiude gennaio in crescita del 7,9%. Il modello di punta del marchio è la Stelvio che in gennaio è la più venduta del suo segmento in Italia, e in Europa sostanzialmente mantiene la stessa quota del 2018.

Oltre 48.200 le auto immatricolate dal marchio Fiat in gennaio, per una quota del 3,9%. In Germania le vendite di Fiat nel mese crescono del 7,9% in un mercato che perde l’1,4%.

Panda domina la classifica di vendite del segmento A: è l’auto più venduta nel mese (quasi 18.200 registrazioni, per una quota del 17%) e aumenta le vendite rispetto all’anno scorso del 21,8%. Insieme con 500, seconda auto più venduta, Fiat detiene una quota del 28,8% nel segmento.

Lancia in gennaio registra oltre 6.600 vetture, con una crescita record del 54,9%. La quota del marchio è dello 0,5%, +0,2 punti percentuali. È da marzo 2017 che Lancia non otteneva un risultato altrettanto positivo. Ypsilon nel mese è la vettura più venduta del segmento B in Italia, seconda vettura più venduta del mercato, alle spalle della sola Panda.