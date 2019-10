Mercato Auto, FCA chiude il trimestre in Europa con una quota del 5,4%

Fiat Chrysler Automobiles chiude il terzo trimestre con un risultato sensibilmente positivo in Europa a settembre, con le vendite in crescita del 12,8 per cento, praticamente in linea con il mercato. Complessivamente nel trimestre FCA ha registrato 200.200 vetture per una quota del 5,4%. La forte crescita di settembre coinvolge tutti i marchi e rappresenta un positivo auspicio per gli ultimi mesi dell’anno.

Alfa Romeo con oltre 4.100 immatricolazioni aumenta le vendite nell’ultimo mese del trimestre del 25,9% e mantiene stabile la quota allo 0,3% del mercato. Oltre che in Italia (+33,9%), per il brand risultati positivi in Germania (+21,5%), in Francia (+26%), nel Regno Unito (+5,5%) e in Spagna (+100%). Da segnalare le importanti crescite di Giulia – le cui vendite in settembre sono aumentate del 19% – di Stelvio, che chiude lo stesso mese in crescita del 39,9% e di Giulietta: +51,1%.

In forte crescita anche Lancia che (commercializzata solo in Italia) nel terzo trimestre dell’anno ha immatricolato 11 mila vetture, +34,9% rispetto allo stesso periodo del 2018. Inoltre, in settembre le vendite del brand sono state quasi 4.200, in crescita del 23,3% per una quota stabile allo 0,3%. Infine, nel progressivo annuo Lancia registra 45.800 vetture, +29,2 rispetto al 2018 per una quota dello 0,4%, in crescita di 0,1 punti percentuali. Artefice di questo successo è indubbiamente la Ypsilon che – commercializzata in questa versione dal 2011 con un aggiornamento nel 2015 – continua ad avere un enorme successo di vendite. Costantemente aggiornata e adeguata alle esigenze del pubblico con nuovi allestimenti (l’esempio più recente è la nuova serie speciale Monogram lanciata a ottobre), Ypsilon nel terzo trimestre dell’anno e a settembre è seconda alle spalle di Panda. Il traguardo dell’ottimo risultato del 2018 (con 48.600 Ypsilon vendute) è ormai molto vicino. Chi ha acquistato una Ypsilon nel 2019 è mediamente più giovane rispetto ai clienti degli anni precedenti e in generale la clientela del modello Lancia ha il maggior numero di donne ed è più giovane della media del segmento B.