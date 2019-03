Mercato auto: febbraio da record per Groupe PSA

Dopo aver chiuso il mese di gennaio con una quota di mercato record, anche a febbraio il Gruppo conferma la tendenza in robusta e costante crescita. Infatti, a febbraio, Groupe PSA ha immatricolato in Italia 33.049 vetture e veicoli commerciali dei marchi Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot, pari ad una quota di mercato del 17,2%, guadagnando oltre 1 punto percentuale rispetto all’analogo mese del 2018.

Nel mese di febbraio tutti i brand di Groupe PSA registrano una crescita, garantendo all’intero Gruppo l’incremento maggiore sul mercato in termini di quota.

Nel secondo mese dell’anno l’immatricolato complessivo del Gruppo aumenta del 4,2% in controtendenza rispetto al mercato che registra un -1,9%.

Ottime performance anche nel mercato dei veicoli commerciali con 2.788 immatricolazioni ed una quota del 19.3%, che consente a Groupe PSA Italia di consolidare il secondo posto in termini di quota di mercato. Da segnalare i positivi risultati dei van compatti Citroën Berlingo, Opel Combo e Peugeot Partner, recenti vincitori del premio “International Van Of the Year”, che complessivamente incidono per il 35% sul totale dei veicoli commerciali del Gruppo.

La performance complessiva del Gruppo nel bimestre registra 65.900 immatricolazioni pari ad una quota di mercato del 17,77% che rafforza il 2° posto in Italia in termini di quota.

Le auto che più hanno contribuito al successo del Gruppo nel bimestre sono state: Citroën C3 (con 8.870 immatricolazioni e terzo modello più venduto in Italia) e la gamma dei SUV che, grazie ad un’ampia offerta per dimensioni e prestazioni e al successo del recentissimo lancio di C5 Aircross, rappresenta oltre il 38% del mix di vendite (23.354 immatricolazioni).