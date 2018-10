Mercato auto: Peugeot nel mese di settembre e raggiunge quota 6,31%

La crescita di Peugeot non accenna a diminuire, nemmeno in un contesto di mercato italiano così difficile come quello di settembre, ove è stato registrato un calo del 25%, in parte dovuto anche alle forzature messe in pratica ad agosto da alcuni costruttori per smaltire gli stock di veicoli non in linea con le nuove normative antinquinamento. Peugeot, libera da queste problematiche, grazie alla disponibilità da tempo di una gamma modelli già omologata Euro 6.2 e in linea con il nuovo protocollo WLTP, ha saputo capitalizzare i grandi sforzi messi in atto fin da inizio anno e ha chiuso settembre con una quota complessiva (autovetture e veicoli commerciali) al 6,31%, in crescita del 22,6% rispetto a quella di settembre 2017. Ottimo risultato, in particolare, per l’ambito autovetture, dove la Casa del Leone chiude settembre con una quota del 6,29%,valore in crescita del 25% rispetto a quella del 2017. Sostanzialmente invariata, invece, la quota mensile registrata nei veicoli commerciali, pari al 6,52%.

Nei primi 9 mesi 2018, a fronte di un mercato autovetture e veicoli commerciali in calo di circa il 3%, Peugeot, grazie alle quasi 93 mila unità consegnate, registra una crescita del 4,4% e una quota cumulata del 5,75% (quasi il 7% in più rispetto a quella del 2017). Un risultato ottenuto primariamente grazie all’ottima performance del SUV 3008 che a settembre ha registrato un +47% di consegne ed è stato consegnato in quasi 19 mila esemplari da inizio anno (+54% vs 2017). Ottima performance anche per 308, l’apprezzatissima berlina e station wagon di taglia media che è andata in controtendenza rispetto al forte calo del segmento C di appartenenza, e ha chiuso settembre con oltre 12 mila unità consegnate in 9 mesi.

Da qualche ora, infine, la Casa del Leone ha varato il piano “Ecobonus Peugeot”, un programma ideato per rassicurare il Cliente che si trova di fronte a uno scenario alquanto incerto, dovuto a messaggi di blocchi di traffico, restrizioni alla circolazione e demonizzazioni di alcune alimentazioni. Peugeot ha quindi deciso di mettere a disposizione dei Clienti italiani che desiderano liberarsi da queste incertezze, lo stato dell’arte delle tecnologie disponibili sul mercato, con un vantaggio davvero tangibile e concreto, su tutta la sua gamma di autovetture Peugeot. I Clienti che, fino al 31 ottobre, daranno in permuta un veicolo usato per comprare una nuova vettura Peugeot, avranno un vantaggio che può arrivare fino a € 6.000.