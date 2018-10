Mercedes al salone di Padova porta la storia per disegnare il futuro

Al Salone dell'Auto Moto d'Epoca di Padova il presente e il futuro di Mercedes-Benz continuano a parlare coerentemente con il passato, affidando ad affascinanti concept car il compito di anticipare soluzioni adottate diversi anni dopo dalla produzione di serie. In occasione del Salone di Padova, con la HyPer A-Class, alla fine degli anni ’90, Mercedes-Benz offre una chiara visione di una strategia che oggi si realizza attraverso quattro strade: perfezionamento dei motori tradizionali, diesel e benzina, con l’apporto della tecnologia mild hybrid (EQ Boost), elettrificazione dei modelli grazie motorizzazioni plug-in hybrid (EQ Power) e, infine, soluzioni 100% elettriche con la gamma EQ. Un contesto in cui convivono anche servizi di mobilità intelligente come car2go e mytaxi.

La HyPer A-Class sottolinea, già dal 1999, l’impegno della Stella nella ricerca e lo sviluppo di propulsioni ibridi. L’ innovativo concept, basato sulla prima generazione di Classe A, è equipaggiato con un motore diesel da 1,7 litri con 90 cavalli (66 kW) all’avantreno e un’unità elettrica da 35 CV (26 kW) sull’asse posteriore. Un’auto ibrida, con trazione integrale, che grazie al boost fornito dal motore elettrico è in grado di accelerare da 0 a 100 km / h in soli otto secondi, rispetto ai 13 secondi della A 170 CDI da cui è derivata. Anche i consumi sono positivamente influenzati dall’unità elettrica, con 4,9 litri per 100 km, nettamente inferiori rispetto al modello di produzione con motore diesel.

La passione per l’innovazione prosegue oggi con la nuova Classe A, esposta a Padova come ideale ambasciatrice di questo concetto. Ancora una volta rivoluzionaria, ha stabilito nuovi standard nel segmento grazie all’intelligenza artificiale firmata MBUX, dispositivi di guida assistita ereditati dalle ammiraglie della gamma e un pianale estremamente versatile, pronto ad ospitare diversi tipi di alimentazione.

Tra le altre Stelle sotto i riflettori del Salone di Padova la 300 SL, sia in versione Coupé che Roadster, la Classe G in versione cabrio a passo corto, il concept C111-II, e la nuova Classe C Coupé, con l’ultima generazione di motori a diesel della Stella. Spazio anche per le Stelle high performance, con le Mercedes-AMG GT R e GT C Roadster, varianti più performanti della famiglia AMG GT, e la Classe G, regina dell’off-road.