Mercedes-AMG A 35 4MATIC: la “piccola” sportiva

Emozionante, agile e tecnologica: Mercedes-AMG lancia un modello completamente nuovo nel mondo della Driving Performance, la A 35 4MATIC. In occasione della presentazione abbiamo avuto modo di provarla a Maiorca, rimanendo sorpresi da numerosi aspetti. Nelle prossime righe vi raccontiamo le qualità e le componenti migliori della strepitosa vettura tedesca, a partire dal suo vigoroso motore.

Il motore turbo da 2,0 litri da 306 cv è di nuova concezione e si basa sul quattro cilindri M 260 di Nuova Classe A. Il propulsore garantisce tempi di risposta brillanti agli implusi dell'acceleratore, ottima ripresa (400 Nm di coppia massima a partire da 3.000 giri/min), e una progressione straordinaria con un sound coinvolgente.

Al carattere agile e dinamico concorre anche il cambio a doppia frizione AMG SPEEDSHIFT DCT 7G. I rapporti delle marce offrono al guidatore un'accelerazione brillante in tutte le condizioni di guida, oltre a tempi di innesto veloci e cambiate estremamente fluide. La funzione RACE START, di serie, consente la massima accelerazione da fermo, un'esperienza unica. Completano le funzioni del cambio AMG SPEEDSHIFT DCT 7G la modalità M temporanea, che si attiva con i paddle al volante in tutti i programmi di marcia, e la modalità "M" che permette di cambiare manualmente le marce con i paddle.

Il sistema variabile 4MATIC Performance AMG concilia la migliore motricità possibile con un elevato piacere di guida. In linea con le esigenze della dinamica di marcia, è possibile variare la ripartizione della coppia in modo continuo. Le possibilità di regolazione spaziano dalla pura trazione anteriore alla ripartizione 50/50 tra asse anteriore e asse posteriore.

La ripartizione variabile della coppia tra asse anteriore e asse posteriore è affidata a una frizione a dischi multipli integrata nella scatola del differenziale con regolazione elettromeccanica. I fattori che influiscono sulla ripartizione della coppia non sono soltanto la velocità di marcia, l'accelerazione trasversale e longitudinale e l'angolo di sterzata, ma anche la differenza di velocità tra le singole ruote, la selezione della marcia e la posizione dell'acceleratore.

In confronto a un sistema elettroidraulico, la regolazione elettromeccanica offre soprattutto il vantaggio di migliorare la dinamica di marcia: ciò avviene in primo luogo grazie al comando delle lamelle più reattivo e indipendente dal regime lungo l'intera fascia di regolazione. Fintanto che l'ESP® è attivo, il sistema 4MATIC rimane in modalità “Comfort”. Non appena il guidatore preme il pulsante “ESP SPORT Handling” o “ESP OFF”, il sistema 4MATIC passa alla modalità “Sport” per incrementare l'agilità e aumentare le prestazioni.

Non solo: alla base del comportamento in curva preciso, così come la stabilità direzionale e la stabilità di inclinazione dei componenti dell'autotelaio AMG anche in condizioni di guida difficili, ci sono particolari rinforzi della parte anteriore della scocca. Una piastra di rinforzo in struttura di alluminio, imbullonata sotto il motore, aumenta la rigidezza torsionale della parte anteriore della carrozzeria. Anche altri due puntoni diagonali anteriori nel sottoscocca contribuiscono a limitare la torsione e incrementare la rigidità. In questo modo l'intero sistema risponde con estrema precisione anche nella guida al limite, e fornisce un feedback diretto e preciso dietro al volante.

Dulcis in fundo, è disponibile a richiesta anche l'AMG TRACK PACE. Un ingegnere di pista virtuale, che a richiesta può essere incluso nel sistema multimediale MBUX, e capace di registrare in pista più di 80 dati (ad es. velocità, accelerazione, ecc.). Vengono inoltre visualizzati i tempi parziali e i tempi sul giro e la differenza rispetto al tempo di riferimento. Il diverso colore, verde o rosso, di alcuni elementi visualizzati permette al guidatore di intuire a colpo d'occhio se il suo tempo è più veloce o più lento rispetto al riferimento, senza dover leggere il valore numerico.

Oltre ai giri veloci, il guidatore può analizzare (ed eventualmente migliorare) la propria guida sulla base dei dati raccolti. La funzione, inoltre, può cronometrare e salvare i valori di accelerazione e decelerazione (p. es. 0-100 km/h, ¼ di miglio, 100-0 km/h). Grazie a un nuovo algoritmo, che riesce a determinare la posizione dell'auto con la massima precisione possibile, l'AMG TRACK PACE capisce persino se si è abbandonato il circuito o si è presa una scorciatoia.

La nuova A 35 4MATIC arricchisce la gamma AMG di un entry level accattivante da ogni punto di vista. Il prezzo di partenza di 47.000 euro chiavi in mano attira nuovi clienti giovani che scelgono di acquistare per la prima volta una Mercedes-AMG.