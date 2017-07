Mercedes-Benz Classe X: il pick-up che mancava

Nella produzione in serie, la nuova Mercedes-Benz Classe X introduce in modo pressoché invariato non solo il design progressivo del Concept Classe X, ma anche tutta la sua esclusiva versatilità di impiego: da robusto pick-up con doti da fuoristrada a veicolo per il lifestyle urbano e la famiglia. La Classe X sposta i confini del classico mondo dei pick-up, aggiungendo ai collaudati punti di forza dei modelli Midsize di questo segmento, le tipiche caratteristiche delle vetture Mercedes-Benz, ovvero dinamica di marcia, comfort, design, sicurezza, connettività e ampie possibilità di personalizzazione.

Mercedes Classe X arriverà nel novembre 2017

In questo modo la Casa tiene conto dei mutamenti nelle esigenze della clientela, aprendo il segmento a nuovi gruppi target. La gamma permette di scegliere fra tre versioni di equipaggiamento, motori a quattro e sei cilindri, trazione posteriore e trazione integrale permanente o inseribile, cambio manuale a 6 marce e cambio automatico a sette marce. A tutto ciò si aggiungono sei diversi rivestimenti dei sedili, incluse due varianti in pelle, tre tipi di inserti per la plancia e un'ampia gamma di accessori post-vendita sviluppata da Mercedes-Benz che consentono di personalizzare la Classe X dal punto di vista sia estetico che funzionale come nessun altro pick-up. Le attività per il lancio in Europa inizieranno da novembre 2017. Ai primi del 2018 seguiranno Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda, a cui si aggiungeranno Argentina e Brasile all'inizio del 2019.

Classe X il pick-Up della stella

La Classe X è stata progettata in modo mirato per andare incontro ai mutamenti delle esigenze dei mercati internazionali di commercializzazione dei pick-up. La domanda di Midsize pick-up con caratteristiche ed equipaggiamenti per il comfort tipici delle vetture aumenta costantemente da anni. Contemporaneamente cresce la percentuale di pick-up utilizzati per uso privato che non vengono più visti come puri e semplici “cavalli da soma”. Mercedes-Benz è stato il primo Costruttore di fascia alta a tenere conto di questi cambiamenti, attingendo alla sua ampia esperienza e competenza nello sviluppo di veicoli industriali e fuoristrada per il “lavoro duro” come Unimog e Classe G, nonché di veicoli come Classe V e Vito, adatti sia per la professione che per il tempo libero, e di vetture che in tutto il mondo sono sinonimo in particolar modo di lusso moderno e piacere di guida elevato.

Classe X motorizzazioni di ultima generazione

Infatti la Classe X è rivolta a gruppi target estremamente variegati: proprietari terrieri come ad esempio allevatori in Argentina, titolari di ditte come imprenditori edili in Australia, famiglie interessate alla qualità come ad esempio in Brasile, individualisti attenti alle tendenze in Sudafrica o Gran Bretagna e amanti dello sport e dell'avventura in Nuova Zelanda o Germania. Come motorizzazione di punta, a partire dalla metà del 2018, sarà disponibile un diesel V6 da 190 kW/258 CV destinato ad occupare una posizione di spicco tra i Midsize pick-up. Il lancio commerciale, invece, inizia con le motorizzazioni diesel X 220 d (120 kW/163 CV) e X 250 d (140 kW/190 CV) a cui si aggiunge – in alcuni mercati selezionati – un motore a benzina (122 kW/165 CV).

Classe X prezzi da 37.294 euro in Germania

Il posizionamento del prezzo del pick-up nel segmento è interessante e in Germania parte da 37.294 EUR (incl. IVA al 19%). I prezzi specifici per gli altri mercati verranno resi noti successivamente.