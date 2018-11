Mercedes Benz GLE: la regina dei SUV si reinventa

Le novità introdotte dall’aggiornata Mercedes Benz GLE sono davvero tante, a partire dall'assetto attivo E-Active Body Control, abbinato alle sospensioni pneumatiche airmatic. Si tratta dell'unico sistema presente sul mercato in cui la forza delle molle e degli ammortizzatori può essere regolata individualmente per ogni singola ruota. Insieme a road surface scan e alla funzione di inclinazione dinamica in curva curve, l'assetto permette un elevato livello di comfort. Inoltre la modalità per liberare le ruote può aiutare GLE nella guida offroad.

Spostiamo ora l’attenzione ai propulsori. Il motore diesel a sei cilindri OM 656, con potenza di 330 CV e coppia di 700 Nm, è disponibile inizialmente su GLE 400 d 4MATI e su GLE 350 d 4MATIC da 272 CV e 600 Nm di coppia. Grazie all'ampliamento del sistema di post-trattamento dei gas di scarico con catalizzatore SCR sottopavimento aggiuntivo, è il primo modello di Mercedes-Benz ad essere certificato secondo la normativa Euro 6d incl. RDE livello 2, che entrerà in vigore solo dal 1.1.2020 per i nuovi modelli.

Il primo motore a benzina disponibile in occasione del lancio è il sei cilindri in linea progettato per l'elettrificazione con tecnologia a 48 volt (M 256), montato su Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC EQ Boost. Le sue prestazioni: 367 CV e 500 Nm, più ulteriori 250 Nm di coppia e 22 CV di potenza disponibili temporaneamente grazie all'EQ Boost.

Non meno importante la nuova concezione dei comandi. MBUX rivoluziona la user experience in auto: ne sono un esempio la grafica 3D, la possibilità di impartire i comandi in modo intuitivo mediante touchscreen e azioni vocali (“Hey Mercedes”), la capacità di apprendimento e le funzioni come la Realtà Aumentata MBUX. A bordo di GLE sono disponibili di serie due ampi schermi da 12,3 pollici/31,2 cm disposti uno accanto all'altro, con un effetto widescreen. Ancora: il sistema di assistenza per gli interni, disponibile a richiesta, consente l'utilizzo intuitivo e naturale di diverse funzioni MBUX e per il comfort, grazie al riconoscimento dei movimenti della mano del guidatore e del passeggero anteriore. Se, ad esempio, il guidatore stende la mano verso destra sul sedile lato passeggero non occupato, si accende l'illuminazione dell'abitacolo per quel sedile.

Il nuovo GLE ospita comodamente fino a sette persone. Il suo passo incrementato di 80 mm raggiunge quasi i tre metri (2.995 mm), a beneficio soprattutto dei sedili posteriori, che ora godono di uno spazio per le gambe di ben oltre un metro. Nel vano posteriore riserva un'altra sorpresa inedita nel mercato dei SUV: per la prima volta la seconda fila di sedili è regolabile in modo completamente elettrico. A richiesta con il pacchetto sette posti è disponibile la terza fila di sedili che può ospitare comodamente due altri passeggeri.

Con il nuovo GLE debutta anche l'ultimissima generazione di sistemi di assistenza alla guida di Mercedes-Benz. Non solo è stato ulteriormente incrementato il livello di sicurezza attiva rispetto al modello precedente, ma alcune funzioni di “Intelligent Drive”, come il sistema di assistenza in coda attivo, sono uniche persino al di fuori del segmento dei SUV.