Mercedes-Benz e smart protagoniste al Salone dell'Auto di Torino

Dal 19 al 23 giugno 2019 torna al Parco Valentino il Salone dell’Auto di Torino, giunto alla sua quinta edizione. Protagoniste indiscusse Mercedes-Benz e smart, insieme alla Concessionaria Autocentauro di Torino che offriranno al pubblico la possibilità di conoscere da vicino le principali novità della strategia di elettrificazione “Ambition2039” della Casa di Stoccarda, che ha l’obiettivo di rendere la flotta di Mercedes-Benz Cars CO2 neutral entro i prossimi 20 anni.

Nell’area espositiva della Casa di Stoccarda, realizzata in collaborazione con la Concessionaria Autocentauro, i visitatori potranno ammirare la A 35 AMG 4MATIC, nuova porta di ingresso al mondo ‘One man, one engine’ di Affalterbach, e il nuovo GLE 450 4MATIC EQ-Boost. Protagoniste nell’area test drive saranno, invece, l’inedita E 300 de EQ Power, prima ibrida plug-in Diesel della Stella, e la smart EQ fortwo, soluzione ideale per vivere la mobilità cittadina a zero emissioni, disponibile nell’area dedicata a Motor1. Gli ospiti del Parco Valentino potranno inoltre provare la nuova Classe B, che porta in dote la nuova motorizzazione EURO 6d, già in linea con le direttive europee in termini di emissioni. Gli appassionati dell’heritage potranno, invece, ammirare la leggendaria 300 SL ‘Ali di Gabbiano’, che sfilerà in occasione della President Parade in programma mercoledì 19 giugno alle ore 20:00.