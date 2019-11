Mercedes-Benz sostiene il Fashion Film Festival Milano

Mercedes-Benz rinnova la collaborazione alla sesta edizione del Fashion Film Festival Milano, in programma dal 7 al 10 novembre, presso l’Anteo Palazzo del Cinema. L’evento, creato e diretto da Constanza Cavalli Etro, nasce con l’intento di dare vita ad un momento unico per parlare attraverso il cinema di moda, arte e creatività, con importanti risvolti di carattere sociale e culturale. Tra i protagonisti di quest’anno EQ, il marchio 100% elettrico di Mercedes-Benz, ambasciatore di una nuova era della mobilità, sostenibile ed integrata attraverso servizi intelligenti. Mercedes EQ sostiene, infatti, #FFFMilanoForGreen, progetto speciale di Fashion Film Festival Milano che assegnerà un premio alla categoria ‘Best Green Fashion Film’ durante l’Award Ceremony. Inoltre, tiene a battesimo la conversation ‘#FFFMilanoForGreen: Oskar Metsavaht’, introdotta dalla proiezione in anteprima del documentario ‘ASAP - As Sustainable As Possible, As Soon As Possible’. Attraverso l’inspiration platform She’s Mercedes, la Casa di Stoccarda sarà, invece, partner della conversation ‘#FFFMilanoForWomen: Waris Dirie & The Desert Flower Foundation’.

Dal 7 al 10 novembre, l’Anteo Palazzo del Cinema di Milano ospita l’annuale edizione del Fashion Film Festival Milano, un’evento aperto al pubblico che vede in calendario oltre 200 fashion film provenienti da oltre 50 paesi. Focus particolare di questa edizione saranno i documentari brevi che approfondiscono le vite degli stilisti e i fashion film che portano alla luce le tematiche legate all’inclusione sociale e culturale e alla sostenibilità ambientale. Un elemento che trova una forte corrispondenza con i valori di Mercedes-Benz che, in qualità di sponsor dell’evento, assegnerà il premio per la categoria ‘Best Green Fashion Film’.

“Il mondo del cinema ha sempre riservato un ruolo da protagonista alle automobili della Stella”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience Mercedes-Benz Italia. “Il Fashion Film Festival Milano ci offre una nuova opportunità per sottolineare il nostro impegno verso la sostenibilità ambientale in un contesto nuovo e attraverso un linguaggio altrettanto inedito e coinvolgente.”