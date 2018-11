Mercedes Classe E 300 de EQ Power, la prima diesel plug in hybrid

Le nuove tecnologie ibride plug-in rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle soluzioni a zero emissioni locali del futuro. In questa direzione va il nuovo powertrain diesel-ibrido disponibile su Classe E 300 de EQ-Power. Una soluzione che unisce, in un’unica offerta, il meglio di due offerte di mobilità: il motore elettrico, per la guida in città a zero emissioni, e l’unità OM 654, il 4 cilindri diesel di Mercedes-Benz, pulito e potente.

La motorizzazione ibrida, inoltre, permette di usufruire di tutte le agevolazioni fiscali e di circolazione a livello locale, a seconda della città o della provincia, e comprende esenzione del bollo e superbollo fino a tre anni in molte Regioni, accesso ad aree ZTL, parcheggio gratuito su strisce blu e la possibilità di circolare nei giorni di blocco del traffico.

Una soluzione sostenbili e performante, grazie all’unione del motore termico e del motore elettri. Il modulo ibrido del cambio a 9 marce 9G-TRONIC offre per la 300 de un EQ Power di 90 kW ed eroga 440 Nm di coppia da fermo. Quando il quattro cilindri e il motore elettrico funzionano insieme, il cambio trasmette all'asse posteriore fino a 700 Nm di coppia limitati elettronicamente.

Il nuovo powertrain della Classe E 300 de EQ-Power è già ordinabile in tutti i concessionari, e le prime consegne sono previste entro la fine dell’anno, con il listino che parte da 65.656 euro per la versione berlina e 67.381 per la versione station wagon (I.V.A. inclusa).

Unità EQ Power di terza generazione

Il modulo elettrico EQ Power di terza generazione da 90 kW (122 cv) e 440 Nm di coppia, è inserito all’interno della struttura del cambio 9G-Tronic, e permette una guida a 0 emissioni locali, in modalità solo elettrica, fino a 50 km (ciclo NEDC), abbattendo notevolmente i consumi in città.

Anche le batterie sono di nuova generazione e, grazie alla nuova formulazione a base di litio nichel maganese (Li-NMC) forniscono un’energia pari a 13.5 kWh. Il caricatore di bordo, con potenza di 7.2 kW, permette una ricarica completa in appena 2 ore (con uso di wallbox domestica).

Motore diesel di ultima generazione: OM 654

La modernissima famiglia di propulsori inaugura una nuova dimensione dell’efficienza. Per la prima volta su vetture diesel viene adottato il processo di combustione con camere di combustione a gradini, il cui nome prende spunto dalla forma della sacca di combustione sul pistone. Ulteriori highlight sono rappresentati dalla combinazione di basamento in alluminio e pistoni in acciaio e le superfici di scorrimento dei cilindri rivestite con la perfezionata tecnologia NANOSLIDE®. L’attrito interno è stato ridotto di circa il 25%. Il nuovo motore dispone di iniezione common rail della quarta generazione, che opera con pressioni fino a 2.050 bar.

Inoltre il nuovo motore è più compatto del suo predecessore. Tutti i componenti rilevanti ai fini di un’efficiente riduzione delle emissioni sono montati direttamente sul motore. Il post-trattamento dei gas di scarico presenta una ridotta dissipazione del calore e condizioni di funzionamento ottimali, essendo posizionato vicino al motore.

Di seguito l’elenco delle Regioni italiane che ad oggi prevedono agevolazioni fiscali per le motorizzazioni ibride