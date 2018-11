Mercedes Classe E All-Terrain 4x4 al quadrato un esemplare unico

La Mercedes Classe E 4MATIC All-Terrain è perfettamente a proprio agio in qualsiasi situazione: dai percorsi off-road, alla guida di tutti i giorni. Enfatizzando le doti naturali della Stella più versatile della grande famiglia di Classe E, il centro di sviluppo di Sindelfingen ha realizzato la sorprendente E All-Terrain E All-Terrain 4x42, prodotta in un unico esemplare per definire una nuova dimensione dell’off-road.

Già dal look è evidente come possa arrivare praticamente dappertutto. Con 420 mm, dispone di più del doppio dell’altezza libera dal suolo rispetto al modello di produzione (160 mm). La capacità di guado, vale a dire la massima profondità dell’acqua che è in grado di attraversare, di 500 mm, è più vicina a quella dell’iconica off-road Classe G (600 mm) di quanto lo sia al livello standard (280 mm). In questo modo, la E All-Terrain 4x42 soddisfa i criteri geometrici che le permettono di arrivare là dove altri veicoli a trazione integrale non possono.

Queste impressionanti caratteristiche off-road sono state raggiunte grazie ai cosiddetti assi a portale. A differenza degli assi convenzionali, le ruote non si trovano all’altezza del centro dell’asse, ma molto più in basso, sulle teste dell’asse, e questo grazie alla trasmissione a portale. Sulla All-Terrain E All-Terrain 4x42 gli assi a portale sono stati integrati nelle moderne sospensioni multilink del veicolo. Sono stati creati nuovi punti di montaggio per le sospensioni, con l’impiego di un telaio ausiliario sull’asse anteriore, e modificando opportunamente il supporto dell’asse posteriore. Una cinematica modificata degli assi funge, poi, da collegamento alla trasmissione a portale. I giunti inferiori delle sospensioni sono stati ottenuti lavorando enormi blocchi di acciaio pieno.

Cuscinetti Unibal mutuati dal mondo delle competizioni prendono il posto di quelli in gomma e poliuretano, abitualmente presenti nelle sospensioni. Le imponenti ruote in lega a cinque razze con pneumatici 285/50 R20 sono state riprese da Classe R, e dotate un anello esterno imbullonato, per un look ancora più off-road. A 2,10 metri, la E All-Terrain 4x42è più larga di quasi 20 cm rispetto al corrispondente modello di serie. Una differenza che, oltre alla carreggiata più larga (anteriore/posteriore: 1772/1772 mm), è ancora più evidente nei passaruota maggiorati. Originariamente vestita di verde callais, questa vettura off-road è stata poi dotata di una livrea argento opaco con tetto in nero opaco.

Spostiamo ora l’attenzione dalla concept alla “realtà”. Assetto rialzato, cerchi maggiorate e la trazione integrale 4MATIC di serie, sono le caratteristiche che permettono alla Classe E 4MATIC All-Terrain di avanzare disinvolta, dove le tradizionali Station Wagon spesso gettano la spugna. La vettura tedesca è un altro esempio di quella limpida sensualità che costituisce la filosofia di design Mercedes-Benz e definisce il concetto di eleganza moderna.

La caratteristica maggiormente in risalto sul frontale è la mascherina a due lamelle in argento iridium in stile SUV con al centro la Stella di Mercedes-Benz. L’aspetto robusto si deve anche al paraurti anteriore e al rivestimento color cromo argentato della protezione anti-incastro. Il paraurti anteriore è suddiviso in tre parti, ed è verniciato in tinta con la vettura nella sezione superiore, mentre quella inferiore è realizzata in materiale sintetico nero zigrinato.

Nella vista laterale spiccano i rivestimenti neri dei passaruota, che sottolineano il carattere off-road. Lo stesso vale per i sottoporta, con inserto cromato. Disponibili tre esclusive tipologie di cerchi in lega leggera, nelle dimensioni da 19 e 20 pollici, con fianchi più alti e che garantiscono una maggiore altezza libera dal suolo e un maggior comfort anche in off-road.

Anche la coda presenta un paraurti diviso in tre parti, verniciato in tinta con la vettura nella sezione superiore e in materiale sintetico zigrinato nella fascia inferiore. Tra le altre caratteristiche tipicamente SUV figurano la robusta protezione esterna del bordo di carico e una protezione antincastro argentata cromo.

Negli interni si distinguono in particolare la modanatura nel look alluminio e carbonio, i pedali sportivi in acciaio legato con inserti in gomma antisdrucciolo e i tappetini con la scritta All-Terrain. Rispetto alla Classe E Station Wagon, è più alta di 29 millimetri – 14 mm si devono al maggior rapporto altezza/larghezza degli pneumatici, mentre gli altri 15 mm derivano dalle sospensioni pneumatiche, che presentano un livello normale di marcia più alto. L’altezza libera dal suolo va da 121 a 156 mm.

La All-Terrain è disponibile nella versione E 220 d 4MATIC 194 CV (400 Nm di coppia) con motore diesel a quattro cilindri, insieme alla variante a sei cilidnri E 400 d 4MATIC 340 CV (700 Nm), il motore diesel più potente di serie per autovetture che Mercedes-Benz abbia mai offerto. Il listino prezzi parte da circa 61 mila euro.