Mercedes Classe E Coupé, design e tecnologia matrimonio perfetto

Dopo la berlina per il business più intelligente al mondo, la station-wagon e la all terrain, la fortunata famiglia di modelli della Classe E si arricchisce ora di un modello coupé. Basato tecnicamente sulla berlina, questo coupé sportivo ed esclusivo segna un ulteriore passo avanti nell’evoluzione del linguaggio formale di Mercedes-Benz. Con le sue proporzioni perfette mostra un design pulito, fatto di superfici ampie, linee essenziali e forme sensuali. Il linguaggio formale minimalista, definibile come “hot and cool”, esprime bellezza ed eleganza e mette in risalto la personalità sportiva e raffinata del coupé.

Con una lunghezza di 4.826 mm (+123 mm), una larghezza di 1.860 mm (+74 mm) e un’altezza di 1.430 mm (+33 mm), la nuova Classe E Coupé è decisamente più grande del modello precedente. La carreggiata anteriore di 1.605 mm e quella posteriore di 1.609 mm, aumentate rispettivamente di 67 e 68 mm, migliorano in particolar modo la dinamica di marcia. Il frontale pronunciato con la mascherina sportiva in posizione ribassata e la Stella centrale, il cofano motore lungo con powerdome, la parte superiore della vettura piatta e arretrata e la coda dalle forme muscolose sono gli stilemi tipici dei coupé firmati Mercedes. I quattro finestrini laterali senza cornice, completamente abbassabili, e l’assenza di un montante centrale continuo e visibile accentuano l’impressione di dinamismo. Con queste linee chiare il design del coupé esprime allo stesso tempo prestigio e stile.

Altrettanto tipiche dei coupé Mercedes sono le luci posteriori a led sdoppiate dalla forma molto piatta, in cui debutta a livello mondiale la funzione di benvenuto, in abbinamento ai fari Multibeam led. Gli interni sono la sintesi di emozione sportiva e intelligenza elegante. Due display ad alta definizione da 12,3 pollici, disponibili a richiesta, rappresentano una particolarità in questo segmento; riuniti sotto un unico vetro di copertura, vanno a formare una plancia con display widescreen che sembra essere sospesa nell’aria.

I sedili estremamente eleganti e all’avanguardia del coupé si sono ispirati a quelli della berlina. Configurati come posti singoli, tutti e quattro risultano molto sportivi e non passano certo inosservati. Materiali pregiati e abbinamenti cromatici moderni danno vita a un’atmosfera sportiva e all’avanguardia. Gli accattivanti allestimenti in blu yacht, combinati con il beige latte macchiato, conferiscono alla vettura un look raffinato ed esclusivo che ricorda gli yacht.

A garantire prestazioni brillanti e piacere di guida provvedono motori diesel e a benzina potenti ed efficienti, tutti dotati di funzione ECO start/stop e conformi alla norma sui gas di scarico Euro 6. Tra questi figura anche un nuovo motore diesel a quattro cilindri. Al momento del lancio saranno inizialmente disponibili un motore diesel e tre a benzina. Tutti i modelli sono equipaggiati di serie con il cambio automatico a nove marce 9G-TRONIC, che consente cambi marcia rapidi e un minore regime di rotazione del motore.

In occasione della presentazione, la protagonista del nostro primo test su strada, avvenuta a Roma, è stata la novità diesel, ovvero la E220d: 2.0 litri da 194 cavalli, capace di consumare solo 6,5 l/100 km nel ciclo combinato. Un modello in grado di offrire buone prestazioni, confort e, come sottolineato dal dato di poco fa, consumi contenuti. Nulla da obiettare. Una macchina capace di essere al tempo stesso sportiva e comoda, ma anche briosa e parca nei consumi. Provare per credere.